18-årig FCN-komet jubler over landsholdsudtagelse

- Det er enhver drengs drøm at komme på landsholdet, så jeg er rigtig stolt over at blive udtaget som 18-årig. Jeg er glad, og nu skal jeg vise alle, at jeg fortjener at være der.

- Mit mål er bare at spille. Jeg ved ikke, hvor mange minutter jeg får, men jeg er glad, hvis jeg bare får ti sekunder, siger Kamaldeen Sulemana.

Den unge hurtigløber fejrede mandag aften landsholdsudtagelsen med to kasser i FC Nordsjællands 4-1-sejr over Lyngby, og Kamaldeen Sulemana var meget tilfreds med både sin egen og holdets indsats.

- Det var min bedste præstation i FC Nordsjælland indtil nu. Jeg fik udtrykt mig selv godt og scorede to gode mål, som hjalp holdet til sejr. Med hjælp fra holdet gjorde jeg, hvad jeg gør bedst, siger han.

Flemming Pedersen roser kantspillerens indsats i anden halvleg mod Lyngby, men FCN-træneren var ikke tilfreds med ghaneserens første halvleg, hvilket træneren fik fortalt teenageren i pausen.

- Hans anden halvleg er nok det mest modne spil, vi har set fra ham, i forhold til hvornår han skal drible, og hvornår han skal træde på bolden. Der er stadig en masse ting, der skal forbedres.

- Jeg var lidt hård ved ham i pausen, men det tog han bare med sig. Han er så ukompliceret at arbejde med og tager intet personligt, siger Flemming Pedersen og tilføjer:

- Han fik en røffel, fordi han ikke var i boksen i første halvleg. Jeg spurgte ham, om han ikke ville score mål, og det var med til at få ham til at tænke, at nu skulle han vise ham den gamle der, siger FCN-træneren med et smil.

Med præstationer som mod Lyngby vil Kamaldeen Sulemana uden tvivl tiltrække sig endnu mere interesse fra større klubber, men FCN-sportschef Jan Laursen er så godt som klar til at udelukke et salg i dette transfervindue.

- Ja, det vil jeg sige. Det er i hvert fald på ingen måde planen. Han er lige startet, og alle kan se, at han har kæmpe potentiale, men der er stadig en masse, han kan bygge på, siger Jan Laursen.

Kamaldeen Sulemana har kontrakt med FC Nordsjælland til udgangen af 2024.