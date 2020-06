18-årig FCK-angriber øjner gennembrud over sommeren

Forud for genstarten af 3F Superligaen har angriberen dog været godt kørende. Han scorede således i begge FCK's testkampe, og mandag aften var han på spil igen i den første kamp efter pausen.

18-årige Mohamed Daramy har haft svært ved at få hul på målbylden hos FC København i denne sæson, og manager Ståle Solbakken har heller ikke altid været tilfreds med ham.

Mod Lyngby Boldklub startede han med et frækt oplæg med hælen til Rasmus Falk, og så scorede han selv målet til 2-1 i sejren.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for min egen scoring, men jeg kunne bedre lide min assist til Falk, siger Mohamed Daramy efter opgøret i Lyngby og satte ord på sin situation helt fremme i angrebet.

- Nu har jeg spillet deroppe i de seneste tre kampe, og det har givet tre mål, så vi må håbe, det fortsætter, siger Mohamed Daramy.

Han er 18 år gammel og har allerede optrådt for FCK's førstehold 40 gange. Og Ståle Solbakken tror på, at et gennembrud er realistisk i den sidste del af sæsonen.

- Det må man sige, når man er en 18-årig spiller, som spiller så meget for FCK, siger Ståle Solbakken, som synes, Daramy har været stærk i opstarten - men der skal stadig arbejdes.

- Han skal blive endnu mere konsekvent. Mod Lyngby var der nogle situationer, hvor han bare skulle have banket bolden ind i det fjerne hjørne i stedet for at trille bolden til keeperen. Det skal han lære, så det må vi arbejde med.

- Vi får ikke så mange chancer i eksempelvis en europæisk kamp. Der skal afsluttes i løbet af nogle tiendedele, så der skal sparkes, siger Solbakken, som i øvrigt bemærker, at unge Daramy fungerer godt i gruppen.

Mohamed Daramy er selv optimist og drømmer om et gennembrud.

- Jeg håber. Jeg prøver at vise mig endnu mere frem, end jeg har gjort, siger Daramy, som mandag holdt blandt andre Michael Santos på bænken.

- Jeg ved ikke, om jeg er fast mand. Der er hård konkurrence, og der bliver roteret meget, for vi er mange gode angribere. Den, der spiller bedst, må spille, siger Daramy.

FCK råder også over angribere som Dame N'Doye, Jonas Wind og Viktor Fischer, der ikke var med mandag. Daramy dannede angrebspar med Mikkel Kaufmann.

Mohamed Daramy fik i starten af året dansk statsborgerskab og kan nu tørne ud i rødt og hvidt. Han er født og opvokset i Danmark, men hans forældre kommer fra Sierra Leone.