177 landskampe: Spansk fodboldstjerne er tæt på rekord

Spaniens landstræner Luis Enrique garanterer nærmest, at Ramos vil få rekorden. Om ikke lørdag så senere.

- Den slags tal er kun inden for rækkevidde for de dygtige. Han er en meget speciel spiller, siger landstræneren.

Da Spanien onsdag spillede 1-1 mod Holland, startede Sergio Ramos dog på bænken, men han blev sendt på banen efter 85 minutter.

Spanske medier har kritiseret, at for mange af den slags korte optrædener vil devaluere værdien af landskampsrekorden.

Luis Enrique forklarer dog, at det under coronapandemien handler om at dosere spilletiden i truppen. Ramos kan have brug for lidt pauser, da han spiller hver gang for Real Madrid.

- For det første er vi nødt til at passe på en spiller, der har spillet mere end nogen anden på det spanske landshold, på grund af hans program, hvor han spiller hver eneste gang for sin klub.

- Vi vil også gerne give ham mulighed for at spille flere landskampe, men vi gør det ikke for at skabe god stemning. Stemningen på holdet vil være den samme, uanset om Sergio spiller en kamp mere eller mindre, siger landstræneren.

Sergio Ramos fik sin debut for Spanien i 2005 i en 3-0-sejr over Kina. Han har været med til at vinde EM i 2008, VM i 2010 og EM i 2012.

Verdensrekorden for flest landskampe tilhører Egyptens Ahmed Hassan med 184 kampe. Sergio Ramos kan potentielt overgå Hassan til næste års EM-slutrunde.

Til sammenligning er Peter Schmeichel indehaver af den danske landskampsrekord med 129 kampe fra 1987 til 2001.

Lørdagens Nations League-kamp mellem Spanien og Schweiz går i gang klokken 20.45.