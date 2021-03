17-årig Vejle-angriber vil bidrage med mål til U21-EM

Faghir er således den yngste spiller i landstræner Albert Capellas' U21-trup og står over for en potentiel debut på Danmarks ældste ungdomslandshold.

Et af Superligaens største talenter spiller i Vejle Boldklub og er bare 17 år gammel. Gode præstationer i ligaen har sikret Wahid Faghir en plads i truppen til det kommende U21-EM, som starter onsdag.

- Jeg ved ikke, om jeg var overrasket over udtagelsen. Jeg vidste godt, at jeg var kandidat til truppen, siger Wahid Faghir.

- Det er fint nok at komme med, og det er et stort udstillingsvindue. Men det er det for alle spillere, ikke kun mig.

Selv om alderen egentlig kvalificerer Faghir til endnu yngre landshold, er han ikke bare med på en badebillet. Han forventer at bidrage, hvis han får chancen.

- Jeg har ikke styr på, hvor meget spilletid jeg er tiltænkt. Det ved kun træneren. Men jeg håber da, at jeg kan få lov til at bidrage med mål.

I denne sæson i Superligaen har Faghir scoret fem mål.

Vejle-talentets træner, Constantin Galca, er glad på sin angribers vegne.

- Han er en god spiller med stor kvalitet og har en stor fremtid. Det er godt for ham at få lov til at komme med til U21-EM, siger Vejle-cheftræneren.

Et andet superligatalent, der også er udtaget til den kommende EM-slutrunde, er kantspilleren Gustav Isaksen fra FC Midtjylland.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver nogle fede kampe, og jeg håber, at vi kan gå videre fra gruppen, siger FCM-spilleren.

Isaksen glæder sig også til at spille sammen med Faghir, med hvem han fik en kort snak efter FCM's 5-0-sejr over Vejle.

- Jeg snakkede med ham efter kampen. Han er en god fyr, og jeg glæder mig virkelig meget til at spille med ham.

U21-EM går for Danmarks vedkommende i gang torsdag den 25. marts mod Frankrig. De andre to hold i gruppen er Island og Rusland.