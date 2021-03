16-årig komet sender FCN i top-6 og slår Sønderjyske ud

Det norske stortalent scorede to flotte mål i den 2-1-sejr, der sender FCN op på sjettepladsen, fordi AaB samtidig snublede mod OB i sidste runde af Superligaens grundspil.

FCN grundlagde triumfen i en solid første halvleg, hvor værterne dominerede på bolden med god bevægelighed, hurtige afleveringer og skarphed foran kassen.

Sønderjyske var klart bedre efter pausen, hvor gæsterne tvang et tilsyneladende nervøst FCN-hold længere tilbage med stor fysik, men andet end en reducering blev det aldrig til.

FCN sikrede sig med således det femte mesterskabsspil på stribe, mens Sønderjyske misser det fine selskab for fjerde år i streg.

Kampbilledet blev præcis som forventet fra start, hvor FCN tog initiativet og kombinerede godt, mens Sønderjyske satsede på omstillinger med et dybt udgangspunkt.

Værterne blev farlige, når de spillede hurtigt, og det gav pote i det 16. minut, da et godt opspil endte for fødderne af Andreas Schjelderup, som snød en modspiller og via stolpen sparkede FCN på 1-0.

Målet tvang Sønderjyske længere frem, hvilke gjorde gæsterne sårbare over for deres egen medicin - omstillinger.

Sådan én blev afgørende efter 34 minutter, hvor Schjelderup øgede til 2-0 efter iskoldt at have afdriblet et par modspillere.

Sønderjyske kom langt mere energiske ud til anden halvleg, og i det 57. minut reducerede gæsterne, da FCN's Mads Døhr Thychosen scorede selvmål.

Kampbilledet var helt anderledes efter pausen, hvor Sønderjyske pludselig havde taktstokken og pressede på i en ekstremt nervepirrende afslutning, hvor en enkelt scoring til gæsterne ville ændre udfaldet totalt.

Haderslev-klubben skabte chancerne, der skulle til, men FCN-defensiven holdt stand og kunne juble, mens skuffelsen var enorm hos Sønderjyske.