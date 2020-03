11 cykelhold kræver italienske løb aflyst på grund af virus

14 læger fra 11 professionelle cykelhold har skrevet brev til ASO og UCI for at få dem til at aflyse cykelløb.

14 læger kræver en række cykelløb i foråret aflyst på grund af frygten for coronavirus.

Det drejer sig blandt andet om de italienske cykelløb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo.

Lægerne repræsenterer i alt 11 professionelle cykelhold, og brevet er adresseret til løbsarrangørerne ASO og RCS Sport, foruden Det Internationale Cykelforbund (UCI).

Det skriver cyclingnews.com, der er i besiddelse af brevet.

Her kritiserer lægerne ASO og RCS for mangel på en plan for, hvordan man vil sikre løbene mod coronavirus.

- Vi har ikke set noget bevis fra RCS eller ASO på, at der ligger en stabil plan for at imødegå de uundgåelige problematiske situationer.

- Vi - den medicinske stab for vores respektive hold - anmoder om aflysning af Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo.

- Derudover bør man overveje at aflyse Paris-Nice medmindre en stærk handlingsplan præsenteres, står der blandt andet i brevet.

Strade Bianche køres efter planen på lørdag, Tirreno-Adriatico afvikles 11.-17. marts, mens Milano-Sanremo løber af stablen 21. marts.

Flere cykelhold, herunder Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott og EF har onsdag meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i lørdagens løb.

- Vi ved, at ethvert hold, der tager til Italien, sandsynligvis vil blive forhindret i at deltage i løb i andre lande.

- Fokus skal være på at redde hovedparten af sæsonen - ikke en håndfuld løb, skriver Jumbo-Visma, der har Jonas Vingegaard på holdet, på sin hjemmeside.

I sidste uge blev de sidste to etaper af UAE Tour aflyst på grund af frygt for coronavirus.

To italienere fra staben på et af holdene var smittet med coronavirus, og tirsdag kom det frem, at yderligere fire personer, der var en del af løbet, er smittet.

I øjeblikket sidder fire cykelhold i karantæne på et hotel i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Heriblandt Cofidis, der har den danske cykelrytter Jesper Hansen på holdet.