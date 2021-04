Sebastian Vettel og resten af Formel 1-feltet skal prøve kræfter med et nyt kvalifikationsformat i denne sæson.

100 kilometer sprint erstatter kvalifikation i Formel 1

Formel 1 indfører et nyt kvalifikationsformat, der kommer på programmet i tre grandprixer i denne sæson.

Formel 1 indfører en såkaldt sprintkvalifikation i et forsøg på at blæse yderligere interesse i det traditionsrige racershow.

Det nye format er blevet vedtaget med opbakning fra alle ti Formel 1-hold og er udset til at komme på programmet i tre grandprixer i denne sæson. Det oplyser Formel 1 på sin hjemmeside.

Sprintkvalifikationen vil få form som en slags minigrandprix, der køres over 100 kilometer og erstatter den traditionelle kvalifikation om lørdagen.

Placeringerne i sprintkvalifikationen kommer til at bestemme startrækkefølgen i søndagens ordinære grandprix. Der er desuden henholdsvis tre, to og et point til det samlede sæsonregnskab til de tre bedste.

Startrækkefølgen til sprintkvalifikationen vil blive fastlagt om fredagen. Her skal de 20 kørere ud i en klassisk kvalifikation efter den første frie træning.

Tanken bag konceptet er, at der vil være noget på spil og spænding for publikum i alle tre dage i en løbsweekend. Normalt er fredagen reserveret til to træningsenheder.

- Vi er glade for denne mulighed, der vil give vores fans en endnu mere spændende løbsweekend, siger Formel 1-præsident Stefano Domenicali.

- At se kørerne kæmpe i tre dage vil blive en stor oplevelse, og jeg er sikker på, at kørerne vil nyde konkurrencen, lyder det fra præsidenten.

Det er endnu ikke offentliggjort, i hvilke tre grandprixer det nye format bliver taget i brug. Formel 1 oplyser dog, at det bliver i forbindelse med to europæiske og et ikkeeuropæisk arrangement.