0-0-festival bekymrer Ole Gunnar Solskjær

Manchester United har den seneste måned haft succes med at forsvare eget mål og kun lukket to mål ind i de seneste syv kampe.

- Selvfølgelig er det bekymrende, at vi ikke har scoret i de kampe. Når man holder målet rent tre kampe i træk, burde det være en hjælp til at vinde kampe, men vi har ikke haft den nødvendige kvalitet.

- Vi bliver nødt til at få hul på bylden, så vi begynder at vinde kampe igen, siger Solskjær, der råder over offensive profiler som Marcus Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani og Bruno Fernandes.

Antallet af uafgjorte kampe i Premier League irriterer også nordmanden. Holdet har blot vundet to af de seneste syv ligakampe, mens fem kampe er endt uafgjort.

I den mellemliggende periode har byrivalen Manchester City bare vundet og vundet, så City på førstepladsen nu har 14 point ned til United på andenpladsen.

Solskjær antyder, at et muligt Manchester United-mesterskab ikke længere er et tema. Det vigtigste er at komme i top-4, så holdet deltager i det lukrative Champions League-gruppespil i næste sæson.

- Det er ikke godt at spille uafgjort, hvis man gerne vil opad i tabellen, for så bliver man nødt til at vinde.

- Vi er en del af slagsmålet om at komme i top-4, og derfor er alle kampe vigtige, siger Solskjær.

Nordmandens mandskab har fem point ned til Everton på femtepladsen. Everton har dog spillet en kamp færre end de øvrige konkurrenter i toppen. United har fire point ned til Chelsea på fjerdepladsen.