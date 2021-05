Zouher Abdullatif forventer, at holdet gør arbejdet færdigt og sikrer sig en ny sæson i 2. division, der i næste sæson vil være landets fjerdebedste række. Foto: Mogens Schelde

Zouher vil sikre overlevelsen

Sport Sjællandske - 22. maj 2021 kl. 07:00 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

De har slidt og slæbt i Slagelse, hvor der har været bump undervejs og mange op- og nedture i løbet af sæsonen. Mandag kan klubben dog indløse en billet til en ny sæson i 2. division, og dermed kan vestsjællændernes mål om overlevelse blive indfriet.

Slagelses cheftræner, Zouher Abdullatif, er da også klar over betydningen af den kommende kamp.

- Hvis vi får et point på mandag, så er vi væk fra alt spekulation om nedrykning, og det vil gøre rigtig meget for os. Derfor er det også vigtigt, at vi lykkes med de ting, som vi har arbejdet hele ugen på ude på træningsbanen. Vi skal få lagt på, når vi har bolden, for Avarta er et godt hold, og de har kniven for struben, så de kommer med noget sult og indstilling, og det skal vi matche, siger Zouher Abdullatif.

indstilling ikke nok Det er dog ikke nok for cheftræneren, at holdet har den rette indstilling på plads til opgøret. I stedet handler det om at bygge videre på de gode takter fra holdets sidste kamp, hvor det blev til en sejr på 2-1 over KFUM, Roskilde.

- Drengene er totalt indstillet på opgaven, der venter. Vi ramte spot on på både indstilling og energi mod Roskilde, men det er bare ikke nok at vinde kampe i 2. division på indstilling. Så vi skal lægge på og gøre de ting, vi er gode til, så vi kan få tre point igen på mandag, forklarer cheftræneren.

Glem snak om top seks

Tingene skal gå op i en højere enhed for Slagelse, hvis holdet skal slutte i top seks, der vil give adgang til den nye 1. division- den kommende tredjebedste række.

Det er dog ikke et tema i Slagelse-lejren at kigge mod de lidt sjovere placeringer.

- For at være helt ærlig, så er det slet ikke et tema for os. Hvis FA 2000 ikke får fire point i de sidste tre kampe, så er der noget, der er gået helt galt. I stedet forholder vi os til det, som vi kan gøre noget ved, og det er at prøve og skaffe de tre point på mandag, lyder det fra Zouher Abdullatif.

Opgøret fløjtes i gang på Harboe Arena i Slagelse mandag klokken 13.00.