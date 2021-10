Vordingborg vandt i rodet kamp

- Tiden går, og vi får ikke scoret, selv om vi har chancerne. Vi skal jo lukke den i starten af 2. halvleg. Men så sker der det, at Benjamin (Jensen, red.) får et frispark og brokker sig over, at modstanderen ikke får gult kort. I stedet for "Benji" et og i den periode reducerer Maribo. De når dog ikke at blive farlige, men det bliver noget rodet noget, siger Jan Faber, der over alt andet stiller sig tilfreds med at få sejren.