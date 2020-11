Vordingborg-træner Jan Faber kom ved en fejl til at lægge en intern skrivelse ud på Facebook, hvilket giver anledning til et par spørgsmål. Foto: Simon Ydesen

Vordingborg-træner i kæmpe tastefejl

Hvad der var tænkt som et internt skriv til bestyrelsen i Vordingborg IF, endte ude på Facebook til fuld offentligt skue for Jan Faber.

Vordingborg-træneren kom fredag eftermiddag ved et uheld til at lave et Facebook-opslag, hvor teksten tydeligvis skulle have været en intern mail til bestyrelsen i Vordingborg IF.