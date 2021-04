Nicolai Andreasen blev senest matchvinder mod Ledøje-Smørum. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vordingborg-træner før bundbrag: Det bliver en hård omgang

Sport Sjællandske - 20. april 2021 kl. 22:00 Af Niels Nedergaard

Senest tog Vordingborg en flot skalp, da de besejrede topholdet Ledøje-Smørum med 2-1. Nu venter der en gyser af et bundbrag, når sydsjællænderne gæster Roskilde.

Vordingborg-mandskabet går dog svækket ind til bundopgøret. Holdet må nemlig fortsat undvære profiler som Mathias Drost, Thomas Hebo, Oliver Holm, Oliver Jørgensen, mens Andreas Lissau også er forhindret i at kunne deltage i det livsvigtige opgør grundet arbejdsmæssige forhold. Sidst, men ikke mindst er også Mikkel Porsborg fraværende, da han står og skal være far i timerne omkring kampstart.

Træner Jan Faber forventer derfor, at det bliver en svær kamp, og han er godt klar over, at holdet skal opfinde den dybe tallerken, hvis det skal lykkes at tage en sejr med hjem fra Domkirkebyen.

- Det er en utrolig vigtig kamp. Vi er desværre hårdt ramt af skader osv. så vi skal finde nogle alternative løsninger. Vi mangler jo nogle kæmpe profiler, så det bliver en hård omgang. Nu kommer vi jo lige fra en sindssygt god sejr, så vi skal ud at trylle igen, siger Vordingborg-chefen.

De mange skader bekymrer dog ikke Jan Faber, der mener, at andre må tage opgaven til sig og løfte holdet, når nogle af de bærende profiler må se til fra sidelinjen.

- Det vil blive en svær kamp uanset, hvilket hold vi stiller op med. Det er jeg ikke i tvivl om, men vi skal bare fighte sindssygt alle sammen. Dem vi sætter ind, er jo ikke med i truppen, hvis de ikke kan være med her. Så det kræver bare, at der er nogle andre, som skal løfte lidt ekstra. Det kræver kun et hold, der skal stille op og levere hundrede procent plus det løse som i fredags (mod Ledøje-Smørum, red), og så må vi se, hvad det rækker til, siger cheftræneren.

Nedrykningsdrama i vente Hvert eneste point tæller for Vordingborg i bunden af rækken. Holdet er nemlig en del af et større nedrykningsdrama, hvor de nederste syv hold i tabellen bliver parret med den anden pulje i Danmarksserien.

Herefter møder man de øvrige hold fra den anden pulje i et nedrykningsspil, hvor der som minimum er syv, der trækker sorteper og må en tur ned i de lavere rækker. Derfor er Jan Faber også klar over, at det bliver en lang og sej kamp, hvis klubben fra byen med Gåsetårnet skal redde livet i landets fjerdebedste række.

- Vi tager en kamp ad gangen, og så må vi se, hvad det rækker til. Vi er meget afklaret med det hele, men vi spiller for at redde os, lyder det fra Jan Faber.

I skrivende stund har Vordingborg tilkæmpet sig 10 point efter de første 13 kampe. Holdet mangler fortsat at spille syv kampe, inden slutspillet om at undgå nedrykning venter.