- Det er aldrig kedeligt på Morten Olsens Allé, siger Vordingborgs træner Jan Faber, der lige nu venter utålmodigt på svar på sine spilleres coronatest. Foto: Simon Ydesen

Vordingborg-træner er træt af corona-kaos

Sport Sjællandske - 12. maj 2021 kl. 06:13 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Victor Plenge og Mikkel Porsborg har karantæne og er ikke med, når Vordingborg IF møder Otterup i danmarksserien Kristi himmelfartsdag klokken 12.

Men det er sådan set også, alt hvad Vordingborgs træner Jan Faber ved om den kamp.

Lige nu har han nemlig ikke én eneste spiller til rådighed, for de mangler stadig svar på to obligatoriske coronatest efter kampen mod Taastrup FC for en uge siden.

Dagen derpå testede en Taastrup-spiller positiv for virussen, og siden har sygdommen spredt sig i storkøbenhavnernes trup.

- Jeg har lige hørt fra Taastrup, at de nu har fem spillere og en leder, der er smittet, siger Jan Faber, der stadig krydser fingre for, at sydsjællænderne slipper med skrækken, og foreløbig er ingen testet positiv.

- Men der er stadig nogle, der ikke har fået svar på den første test, og i dag (tirsdag, red.) skulle folk have taget den anden test. Så skal vi vente på svar på den - og vi skal altså spille torsdag klokken 12..., siger Jan Faber.

- Og vores andethold er i samme situation. De spillere er også isoleret efter at have været i nærkontakt med en smittet.

Jan Faber venter selv på svar på sin afgørende test, og hvis den er negativ, er han klar til at kalde til træning onsdag.

- Vi har jo ikke trænet siden kampen mod Taastrup 5. maj, og jeg aner ikke en skid om, hvordan fok har det i forhold til skader og den slags. De skal jo være hjemme, siger Jan Faber.

- Jeg har sagt, at det er dem, der kan træne onsdag, der spiller torsdag. Men det kan jo ikke nytte noget, hvis vi kun er syv..., siger træneren, der selv har søgt spilletilladelse.

- Så det kan være, jeg selv må trække trøjen ned over maven. Det er helt vanvittigt. Jeg er træt og slidt at der her - og der er sgu ikke noget at sige til, at man efterhånden er både gråhåret og tyndhåret, siger han.

Ikke nok med at Vordingborg skal spille torsdag, så skal holdet også spille søndag mod B 1908, mandag mod FC 77 fra serie 3 i pokalturneringen og onsdag mod Greve. Og lørdag begynder nedrykningsspillet i danmarksserien.

VIF'erne står altså over for fem kampe på 10 dage. Uden spillere.

- Det skal nok lykkes at stille et eller andet hold. Men vi gambler ikke med corona. Det er helt sikkert, siger Jan Faber, der har understreget over for Otterups træner, at der er ikke er nogen ekstra risiko for at komme til Vordingborg. Heller ikke selv om de to hold ligger side om side i stillingen og har alvorligt brug for point.

I efteråret meldte Vordingborg afbud til en udekamp - ironiske nok mod Taastrup, som ikke ville flytte kampen - på grund af frygt for corona i truppen. Og politikken har ikke ændret sig hos sydsjællænderne.

- Vi statuerede et eksempel dengang. Otterup kan være 110 procent sikre på, at vi ikke kommer til at stille med spillere, som ikke er meldt klar. Det er jo kun fodbold. Så det primære er, at ingen bliver syge. Alt andet er sekundært, siger Jan Faber.

Vigtige point til slutspillet

Når det så er sagt, vil Jan Faber rigtig gerne have tre point og overhale fynboerne i stillingen.

- Vi har gået og set frem til den her kamp, for det er en slags finale. Tre point ville være guld værd i nedrykningsspillet, og jeg synes, vi har gjort det godt på det seneste. Vi havde fortjent at vinde mod Taastrup, så alt det her kommer godt nok ubelejligt, siger Jan Faber.

Holdene tager alle point med over i slutspillet, så jo mere Vordingborg kan få ud af de tre resterende danmarksseriekampe jo bedre.

- Så det er jo nok pokalkampen mod FC 77 på mandag, der bliver »ofret« for at give spillerne lidt pause. Desværre, siger Jan Faber.