I værste fald er der spredt coronavirus blandt Vordingborgs spillere, trænere og ledere. To spillere har i hvert fald symptomer - og ikke nødvendigvis Anders Nielsen (t.v.) og Jannik Skov Hansen på billedet. Ingen har dog fået svar på test endnu. Foto: John Ringstrøm

Vordingborg taber på smittefrygt

Sport Sjællandske - 04. september 2020 kl. 22:30 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To spillere på Vordingborgs danmarksseriehold har symptomer på coronavirus, men er endnu ikke blevet testet.

Det var torsdag årsagen til, at alle spillere blev bedt om ikke at komme til træning og det er også årsagen til, at de sydsjællandske oprykkere ikke har valgt at stille op til lørdagens udekamp mod Taastrup FC.

- Vi har ikke fået påvist, at de respektive spillere er Covid-19-smittet, men vi holder fast i, at vi ikke vil tage ansvaret for at køre til Taastrup med den smittefare, der vil være. Måske ikke så meget på banen, men internt i biler, omklædningsrum og så videre, siger Vordingborg IF's formand Morten Brandt.

DBU Sjælland, der administrerer danmarksserien, lader det være op til klubberne selv at afklare, hvad der skal ske med kampen.

- Vi har været i kontakt med både DBU og Taastrup, men Taastrup nægter at finde en ny dato. De er i deres gode ret til at være kyniske, for det her handler åbenbart ikke kun om mennesker, og det må vi tage til efterretning. Det er meget ærgerligt, at man ikke kan finde en løsning med en anden dato, siger Vordingborg-formanden, der kommer til at tabe kampen 0-3 ved ikke at stille op.

Hos Taastrup FC har man svært ved at se problemet.

- Vi har den politik, også med andre klubber, at fordi der er symptomer hos nogle, er det ikke ensbetydende med, at der er smitte. I danmarksserien stiller man derfor op, konstaterer formand Jørgen Kolter, der har registreret, at Vordingborgs andethold i serie 3 spillede fredag aften.

- Det er da lidt besynderligt. Det virker som om, en pause kommer belejligt for dem, insinuerer Kolter med henblik på Vordingborgs skadessituation.

- Det er helt sindssygt. Jeg har snakket med vores anfører (Nicklas Rasmussen, red.) og alle spillere er selv bekymrede. Vi kan risikere at hele holdet ryger i karantæne, hvis bare én er smittet. Vi vil simpelhen ikke risikere noget ved at tage til Taastrup, siger Morten Brandt.