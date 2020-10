Formand Morten Brandt og Vordingborgs danmarksseriehold havde taget alle forholdsregler omkring et afbud til kampen mod Taastrup FC. Alligevel dømmes sydsjællænderne som tabere af kampen. Foto: Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg taber appelsag

Sport Sjællandske - 30. oktober 2020 kl. 12:33 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der bliver ikke nogen ny kamp mellem Taastrup FC og Vordingborg i fodboldens danmarksserie.

Fodboldens Appelinstans under Dansk Boldspil-Union har valgt at afvise Vordingborgs anke.

Sydsjællænderne ønskede at udsætte kampen 5. september, da der var bekymring for corona-smitte blandt holdets spillere. Taastrup FC nægtede at flytte kampen, hvilket de havde ret til i forhold til DBU's regler.

I første omgang blev Vordingborg derfor taberdømt, men klubben valgte at anke sagen, som den nu har fået afslag på.

- Det er med stor skuffelse og beklagelse, at vi i dag har modtaget afgørelsen. Vi finder det særdeles kritisk og uhensigtsmæssigt, at det kan betale sig at tilsidesætte hensynet til foreningsmedlemmers helbred, til fordel for tre point, lyder det blandt andet fra Vordingborg IFs formand Morten Brandt.

- Efter Vordingborg IF's opfattelse, er det stærkt kritisabelt, at DBU som klubbernes organisation i sådan en sag ikke bakker op om at reducere risikoen for smitte for at fremme trygheden i fodbolden. Vi er overbevist om, at vi traf den rigtige beslutning ved ikke at risikere at udsætte Taastrups spillere og egne spillere for smitterisiko, skriver Brandt videre i en pressemeddelelse.

Der gik halvanden måned, fra Vordingborg indsendte anken, til afgørelsen nu er truffet.

- Som smittetrykket efterfølgende har udviklet sig i dag, kan det undre os, at en simpel beslutning 4. september skal tage så lang tid at behandle. Der kan efter vores overbevisning ikke være tvivl om, at det ville have været det rigtige for fodbolden, at Taastrup FC eller DBU havde taget ansvar, og fundet en ny dato for kampens afvikling. Vi er i Vordingborg IF trætte af, at det får denne konsekvens at udvise samfundssind, konstaterer formanden.