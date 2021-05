Vordingborg kom ikke tættere på overlevelse i Danmarksserien. Her ses holdets angriber Nicolai Andreasen (i den blå trøje til venstre) i aktion fra en tidligere kamp i sæsonen. Foto: Mads Hussing

Vordingborg smed føring og tabte

Sport Sjællandske - 16. maj 2021

Vordingborg IF måtte overgive sig og led et nederlag på 1-2, selvom holdet kom foran mod B 1908.

Der var søndagsbold på menuen i Danmarksserien på Sundby Idrætspark, da Vordingborg gæstede B 1908. Et opgør, der oprindeligt skulle have været afviklet i forrige weekend, men grundet et coronatilfælde efter sydsjællændernes ene kamp mod Taastrup FC, måtte opgøret mod B 1908 udsættes til denne søndag.

Hjemmeholdet lagde bedst fra land i opgøret og tilspillede sig efter små ti minutter en kæmpe chance.

Efter et fint opspil havnede bolden for fødderne af værternes Alexander Gudmansen Funch inde i feltet, men på en eller anden vis formåede han slet ikke at få træf på bolden og sparkede i stedet et godt stykke forbi målet.

Stik imod spil og chancer kom de sortklædte gæster pludselig foran, da Glenn Schreiber nåede højest efter et frispark ude i højre side og pandede bolden i nettet. 1-0 til Vordingborg efter en halv times spil.

Til trods for Vordingborgs føringsmål var det stadig hjemmeholdet, der var mest i teten i resten af første halvleg, mens gæsterne hele tiden lurede på farlige omstillinger og dødbolde.

Holdet fra Amager formåede dog ikke at udnytte de mange chancer, så selvom Vordingborg var under et massivt pres i det meste af de første 45 minutter, kunne gæsterne gå i omklædningsrummet med en smal føring.

Hul på bylden Efter pausen var kampbilledet det samme. Hjemmeholdet sad på alt og kom også frem til flere farlige forsøg. Vordingborg-mandskabet kæmpede dog et brag af en kamp for at holde fast i føringen, og gæsterne formåede også at holde stand, indtil der var spillet en næsten en time.

Men så gik det galt. B 1908 satte et fint angreb sammen, hvor bolden til sidst faldt ned for fødderne af Nicklas Andersen, der var blevet sat på banen i pausen. Han svigtede ikke og satte bolden i kassen. Dermed fik værterne endelig hul på bylden, hvilket var fuldt ud fortjent efter spil og chancer.

Der gik heller ikke mange minutter, før hjemmeholdet også bragte sig foran. Igen var det Nicklas Andersen, der var på pletten, da han headede bolden i kassen og gjorde det til 2-1. Lidt af en drømmeindskiftning af hjemmeholdets træner, må man sige.

Resten af kampen blev fortsat et stort pres ned mod gæsternes mål. Godt nok havde B 1908 fået vendt kampen på hovedet, men det fik på ingen måder hjemmeholdet til at hvile på laurbærrene.

Værterne fortsatte dog med at brænde den ene store chance efter den anden. Ikke engang en friløber formåede man at udnytte, og når B 1908 spillede gæsternes forsvar tynde, stod enten træværket eller Jakob Krag i Vordingborg-målet i vejen.

Derfor endte det hele med en fortjent sejr på 2-1 til B 1908, hvilket betyder, at Vordingborg fortsat hænger fast i bunden af Danmarksserien på næstsidste pladsen med 14 point efter de første 19 kampe.