Mikkel Porsborg (6) og Vordingborg kunne ikke holde stand i slutminutterne i Valby. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vordingborg smed det hele væk til sidst

Sport Sjællandske - 28. maj 2021 kl. 22:03 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Fredag aften var der vigtige point på spil i danmarksseriens nedrykningsgruppe, da Vordingborg havde taget turen til Valby for at møde Fremad.

Holdene lå før kampen side om side i tabellen på henholdsvis niende- og tiendepladsen. Det var da også tydeligt at se fra første fløjt, at begge hold havde noget at kæmpe for. Opgøret startede nemlig i et forholdsvis højt tempo, hvor det hele bølgede frem og tilbage med holdene skiftevis i teten med bolden.

Gæsterne var også tæt på at komme foran efter små 10 minutters spil, da holdets normale skarpretter Nicolai Andreasen kom frem til en stor chance inde foran målet, men for en gangs skyld svigtede den ellers træfsikre angriber, og forsøget gik forbi målet.

Hjemmeholdet ville dog også være med i forhold til de store tilbud, og efter små 20 minutter fik Fremad Valby en kæmpechance inde i gæsternes felt, men Jakob Krag i Vordingborg-målet diskede op med en suveræn redning.

Herefter lagde værterne et lille pres på sydsjællænderne, og det blev belønnet efter 22 minutter, da Fremad Valby bragte sig foran med 1-0 efter et hjørnespark.

Føringsmålet til hjemmeholdet betød, at det blev en mere ensidig affære i resten af første halvleg, hvor Vordingborg havde svært ved at komme ind i opgøret igen.

Opbakningen til de sydsjællandske drenge fejlede ellers intet, da op mod 20-25 havde taget turen til det københavnske for at støtte de lokale.

Måske opbakningen fra lægterne bar frugt. For ud af ingenting fik Vordingborg pludselig udlignet til 1-1, og hvem andre end Nicolai Andreasen var på pletten. Angriberen blev sendt i dybden, og så tippede han elegant bolden over hjemmeholdets keeper. Et flot mål af skarpretteren. Mere skete der ikke i første halvleg, og derfor var stillingen 1-1 ved pausen.

Målet kort før pausen gav Vordingborg blod på tanden, og i begyndelsen af anden halvleg var det gæsterne, der sad på spillet, mens hjemmeholdet stillede sig længere tilbage.

Jan Fabers tropper formåede dog ikke at skabe de afgørende målchancer, og i stedet kom hjemmeholdet en smule bedre med i kampen, desto længere anden halvleg skred frem. Samtidig begyndte fejlafleveringerne at indfinde sig hos Vordingborg-spillerne, der i nogle situationer så ud til at miste koncentrationen en smule.

I stedet udviklede kampen sig til en fysisk affære, hvor der blev gået til stålet i hver eneste duel. Det lignede derfor mere og mere, at det hele skulle ende med en pointdeling, da vi gik ind i kampens sidste kvarter.

Resten af opgøret var relativ begivenhedsfattigt, men en fodboldkamp varer altså 90 minutter plus det løse.

Netop det skulle vise sig at blive vitalt for Vordingborg, for dybt inde i dommerens tillægstid dukkede en af hjemmeholdets spillere pludselig op efter et hjørnespark og sendte bolden i kassen. 2-1 til Fremad Valby, og dermed endte værterne med at stjæle de tre point til sidst.

En stor spand kold vand i hovedet på gæsterne, der altså ikke formåede at spille sig tættere på overlevelse i danmarksserien denne fredag.