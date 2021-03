Andreas Lissau skal i foråret spille for Vordingborgs danmarksseriehold. Foto: Kim Rasmussen

Vordingborg sikrer sig markant forstærkning

Sport Sjællandske - 23. marts 2021 kl. 18:31 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

På tærsklen til en forsinket forårspremiere i danmarksserien har Vordingborg, der skal ud og kæmpe for at undgå nedrykning, sikret sig en markant offensiv forstærkning. Klubben har nemlig fået tilgang af Andreas Lissau, der netop har meddelt, at han stopper i Roskilde KFUM. Blandt andet fordi han har købt hus ved Toksværd sammen med sin kæreste og derfor ønsker at drosle lidt ned for fodboldaktiviteten.

Det kommer nu Vordingborg til gode.

- Jeg kender Anders Nielsen fra vores fælles fortid i FC Roskilde, og ham har jeg skrevet lidt frem og tilbage med omkring holdet i Vordingborg. Derudover har jeg haft en snak med Jan Faber, og det passer mig perfekt at skifte til Vordingborg, hvor træningsmængden er lidt mindre, mens det stadig er på et fint niveau, siger Andreas Lissau til Sjællandske.

- Jeg kender også flere af de andre spillere i Vordingborg, som jeg har spillet med tidligere, så det passer sådan set perfekt i forhold til, at jeg hurtigt kan komme til Vordingborg fra min nye bopæl, siger Andreas Lissau.

Den tidligere Næstved, FC Roskilde, HIK og Roskilde KFUM-spiller stammer selv fra Præstø, og dermed har han i tidernes morgen også spillet ungdomskampe på Morten Olsens Allé.

- Jeg har altid tænkt, at Vordingborg som by havde et uforløst potentiale, fordi det er et relativt stort opland, man har. Man skal jo enten til Næstved eller Nykøbing for at finde konkurrenter, og nu kan jeg forstå, at man går i retning af at få erhvervslivet mere med ind over for at skabe et anderledes grundlag for klubben, hvor man nu har fået nogle ambitioner. Her håber jeg da, at jeg kan være med til at hjælpe det arbejde på vej, siger offensivspilleren, der utvivlsomt bliver en gevinst for VIF.

27-årige Andreas Lissau var i sin tid et stort talent hos Næstved, men på et tidspunkt blev han træt af at spille fodbold og tog derfor en pause. Siden genoptog han karrieren og nåede at spille flere sæsoner i 1. division for FC Roskilde, inden studie og modelarbejde fik ham til at geare ned for fodbolden. Nu har han valgt at gå endnu et skridt ned, men nu er der også andre gøremål, der begynder at fylde mere.

- Jeg er ved at færdiggøre min uddannelse indenfor journalistik, så jeg er gået i gang med at lede efter et arbejde. Sideløbende har jeg også lavet en del modelarbejde, men det har naturligvis også været ramt af corona-pandemien. Der er dog ved at komme gang i den del igen, siger Andreas Lissau, der med andre ord ikke kommer til at kede sig.