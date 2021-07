Andreas Falster har de seneste fem år spillet i Nykøbing FC. Nu er han tilbage i sin barndomsklub. Her spillede han, indtil han som 13-årig skiftede til Herfølge. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vordingborg opruster med NFC-spiller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vordingborg opruster med NFC-spiller

Sport Sjællandske - 16. juli 2021 kl. 22:21 Kontakt redaktionen

Vordingborg IF forstærker forsvaret forud for kommende sæson.

Nykøbing FC-spilleren, Andreas Falster, har således valgt at forlade 1. divisionsklubben til fordel for sin barndomsklub. Det oplyser klubben på Facebook.

Som 13-årig skiftede Andreas Falster fra netop Vordingborg til Herfølge. Derefter var den nu 21-årige midtstopper forbi HB Køge, inden han skiftede til Nykøbing FC, hvor han har været at finde de seneste fem år.

Her blev det i den forgangne sæson til fire kampe for Nykøbing FC's førstehold - to kampe i 2. division og to kampe i Sydbank Pokalen. Derudover blev det også til 15 kampe for Nykøbing FC's Sjællandsserie-hold.

Klubbens cheftræner, Jan Faber, har gennem længere tid været ivrig for at få Vordingborg-drengen tilbage til klubben. Og netop den insisterende interesse fra cheftræneren har været en væsentlig faktor for, at skiftet nu er kommet i stand, fortæller Andreas Falster til bold.dk.

- Jan (Vordingborg-cheftræner Jan Faber, red.) har igennem flere år prøvet at få mig til klubben. Jeg har hele tiden gerne villet spille i Nykøbing, da jeg wwhavde nogle ambitioner om, hvor langt det kunne føre til. Det kunne så ikke føre længere nu, og så synes jeg, at det betyder noget at komme hjem at spille i Vordingborg igen, udtaler han til fodboldmediet.

Vordingborg IF rykkede i den forgangne sæson ned fra Danmarksserien, og må derfor en tur ned i Sjællandsserien. Det derfor en motivationsfaktor for den unge forsvarsspiller at hjælpe barndomsklubben tilbage i Danmarksserien, fortæller han til bold.dk.

- Det vil betyde meget. Det er en klub, som har været i en stor udvikling de seneste par år. De fik en lille tilbagegang, da de rykkede ned, men jeg vil da være superglad for, hvis jeg kan være med til at få dem op igen, udtaler han.

Vordingborg IF møder Haslev FC i første opgør i Sjællandsserien fredag 13. august klokken 18.30.