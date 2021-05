Forholdene var forfærdelige med halvmørke og periodevis slagregn. Men Vordingborg burde nok alligevel have scoret. Her klarer Taastrup-keeper Oliver Lip skærene. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Vordingborg manglede skarpheden

Det endte med at blive betragtet som en udeblivelse og stadfæstelse af tre skrivebordspoint til Taastrup-mandskabet, så der var lagt i kakkelovnen, da de to hold endelig mødtes på banen onsdag aften på Morten Olsens Alle i Vordingborg.

Men det blev ikke »hævnens time« for sydsjællænderne. Taastrup FC tog en smal sejr på 1-0 efter et mål af anfører Rasmus Hansen. Hans første forsøg blev reddet af Jakob Krag, men riposten røg ud til Taastrup-angriberen, der forholdsvis nemt kunne sætte den ind.

Vordingborg var uden den skadede topangriber Nicolai Andreasen, men flere af hans holdkammerater burde have ageret en fuldgod stand-in for ham i nogle sitautioner.

Heller ikke efter pausen, hvor dominansen blev endnu tydeligere. Taastrup var sjældne gæster på Vordingborgs halvdel, men Nicolaj Jensen formåede alligevel at ramme overliggeren lige over målmand Jakob Krag, som igen stod i vejen på riposten.

Tiden gik, mørket nærmede sig, og Vordingborg blev ved med at søge mulighederne. Mod slutningen så mange et straffespark til Mathias Drost, men det blev ikke fløjtet af dommer Steen Jensen, der endte med at have mere travlt med at dele gule kort ud.