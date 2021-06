Anders Nielsen, anfører Nicklas Rasmussen (th) og de øvrige Vordingborg-spillere kan afgøre BSFs skæbne, inden den står på sommerferie. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Vordingborg i skæbnekamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vordingborg i skæbnekamp

Sport Sjællandske - 29. juni 2021 kl. 22:05 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det bliver sidste kamp med »kliken« for Vordingborgs spillere og trænere, når de onsdag aften tager turen til Ballerup for at møde BSF i danmarksseriens absolut sidste runde.

Runden skulle have været afviklet i weekenden, men et corona-tilfælde hos Greve i kampen mod KFUM, gjorde, at de fire kampe med noget på spil blev rykket til onsdag.

For Vordingborgs vedkommende er der intet andet end æren på spil, men de sydsjællandske nedrykkere kan alligevel få stor indflydelse på den resterende del af nedrykningen. Der er nemlig en gyser i sigte, da fire hold kæmper om at undgå den sjetteplads, der giver nedrykning til sjællands- eller københavnsserien.

Bedste kort på hånden har Tårnby FF med 41 point, men herefter følger Union og BSF med hver 39 point og Taastrup FC med 36 point. Vinder Vordingborg over BSF, bliver Ballerup-holdet trukket med ned i sjællandsserien.

- Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste og sige tak for denne gang. Men vi vil også gerne holde ferie nu. Det var ikke lige, hvad vi håbede på, at få udsat kampen fra i lørdags til onsdag, siger Vordingborg-træner Jan Faber.

Faber er med på, at hans hold spiller en vigtig rolle i sidste runde. Lægger sydsjællænderne sig »ned«, vil BSF med en sejr kunne overhale Tårnby og Union, som derfor skal vinde over henholdsvis Greve og Otterup.

- Det skal selvfølgelig nok blive en fair afvikling. For sjællandske hold vil det dog ikke være så godt at få BSF med ned, men vi vil gøre det så godt, vi kan. Men jeg ved ærligt ikke endnu, hvilket hold jeg kan stille med. Vi var forberedt på at gå på ferie, og nogle skal også have pause nu med deres skader. Så vi må nok undvære en del, erkender Vordingborg-træneren, der trods en hård sæson og en nedrykning alligevel gerne vil sige farvel med manér.

- Det har været et belastende år og noget værre rod. Vi havde glædet os til en sæson i danmarksserien med liv og mange tilskuere, men coronaen ødelagde en del, siger Jan Faber, som også måtte se sig »slået« på skrivebordet hos DBU, da Taastrup FC fik medhold i en coronasag.

- Vi startede jo ellers godt ud, men så kom coronasagen med Taastrup og vi nåede aldrig at komme rigtig i gear igen. Men det er faktisk kun mod Herlev, vi har tabt begge kampe - og så mod Taastrup, hvor den ene blev afgjort i unionen. Vi har fået point mod alle de andre hold, og kunne også godt have været med i den sjove ende, hvis vi havde haft et par spillere mere, mener Faber, der har været ekstraordinært hårdt ramt af skader gennem sæsonen.

- Andre har selvfølgelig også haft skader, men vi har haft den suverænt smalleste trup. Men når alt kommer til alt, udligner held og uheld sig jo nok, lyder det med et skævt smil fra træneren.

Uanset udfaldet af aftenens kamp i Ballerup Idrætspark må Vordingborg altså en tur retur i sjællandsserien. Og om det bliver sammen med BSF, kan sydsjællænderne jo reelt selv afgøre.

- Vi har vidst, at denne sæson ville blive et »blodbad« med otte-ni nedrykkere fra vores gruppe. Men som klub har det været en kæmpe øjenåbner at være i danmarksserien. Der er tale om helt andre set-ups og bedre trupper, siger Jan Faber, der endnu ikke ved, hvad næste sæson i sjællandsserien vil byde ham og klubben.

- Vi skal ned og gøre det så godt, vi kan. Vi melder ikke ud, at vi absolut skal op med det samme. Vi skal ned og »slikke sårene« og se, hvad vi kan gøre sammen, konstaterer Vordingborg-træneren, som har et håb og en tro på, at truppen bliver intakt.

- Det er mit udgangspunkt, at drengene fortsætter. Jeg har ikke hørt om nogen, der har meldt andet ud, og jeg har bedt dem om at være ærlige. Vi har en fantastisk trup med nogle gode drenge, men der kan selvfølgelig ske noget hen over sommeren, siger cheftræneren, der forlængst har forlænget sin kontrakt med »de blå/hvid-stribede«.