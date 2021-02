Viktor Rygaard har tidligere spillet i Næstved og Slagelse. Nu skal han tørne ud for Vordingborg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vordingborg henter tidligere SBI og Næstved-spiller

Sport Sjællandske - 04. februar 2021 kl. 18:06 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Vordingborg har allerede hentet flere nye spillere. Blandt andet den tidligere Næstved og HB Køge-spiller Oliver Jørgensen. Han er tiltænkt en rolle som afløser for Jannik skov Hansen, der er rejst til FC Roskilde.

Vordingborg-træner Jan Faber er dog langt fra færdig med at prøve at finde danmarksserie-duelige spillere til sin trup. Senest har han fundet en angriber, der meget vel kan vise sig at blive en klar gevinst.

- Viktor Rygaad har sagt ja til at spille for os i foråret. Det er mit håb, at vi kan få ham i omdrejninger, for så vil han være et perfekt supplement til vores angreb, siger Jan Faber om den 22-årige angriber, der har spillet ungdomsfodbold i både Slagelse og Næstved, mens han spillede sine første seniorkampe for Slagelse i danmarksserien.

Det gjorde han primært som indskiftningsspiller, men selv i den rolle fik Rygaard vist, at han kan score mål samtidig med, han arbejder stenhårdt.

Netop Viktor Rygaards fodboldmæssige baggrund og hans spillertype giver forhåbninger om en vigtig tilføjelse til Vordingborg-truppen hos cheftræneren.

- Viktor er en arbejdshest i front, og han kommer til at kunne gøre gode ting for vores presspil. Det er der slet ingen tvivl om. Han har en kompromisløs stil, og han kommer helt sikkert til at være et irritationsmoment for vores modstandere, siger Jan Faber.

Selv er Viktor Rygaard glad for at melde sig under de sydsjællandske faner.

- Da jeg stoppede i Slagelse, havde jeg mistet lysten til at spille fodbold, og så har jeg spillet lidt hyggebold siden, men nu har jeg fået lysten tilbage igen, så det passede meget godt, da Jan ringede til mig for en uge siden. Vi har haft en god dialog, så jeg ser frem til at komme i gang igen, siger Viktor Rygaard, der er flyttet til København, hvor han læser til tandlæge. Det kan han dog godt få til at passe med at spille fodbold i Vordingborg.

- Det passer fint. Der er nogle jeg kan køre sammen med, og jeg har snakket med Frederik Nielsen, som jeg har spillet med i Næstved. Han har fortalt lidt om truppen, og det lyder som et godt sted at spille, siger Viktor Rygaard, der møder op i fin fysisk forfatning.

Rent taktisk giver tilgangen af Viktor Rygaard mulighed for, at Vordingborg kan spille med to rendyrkede angribere i front.

- Vi har lidt manglet en angrebsmakker til Nicolai Andreasen siden Michael Olsen stoppede, og vi har et ønske om at spille med to klassiske angribere i front. Det får vi mulighed for med Viktor Rygaard. Han kan i øvrigt også spille på en kant, hvis det bliver nødvendigt, siger Jan Faber.

Tilgangen af Viktor Rygaard betyder endvidere, at Oliver Jørgensen kan få et udgangspunkt bag to angribere, hvilket er helt ideelt for den teknisk stærke 10er-type.

- Det er naturligvis en streg i regningen, at Jannik Skov ikke er hos os længere, men vi føler, at vi har fået lukket hullet godt med de her par tilgange, siger Jan Faber.

Vordingborg-træneren er dog ikke helt færdig med at lede efter spillere til forårets trup.

- Vi kunne stadig godt bruge en defensiv spiller yderligere. Det er noget vi leder efter, for vi ved, at det bliver et presset program i foråret, hvis vi får lov til at spille, så vi vil gerne have lidt mere bredde på de defensive pladser. Offensivt er vi dog godt på plads nu, siger Jan Faber.