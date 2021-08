Se billedserie Nicolai Andreasen (forrest) scorede hattrick i Vordingborgs åbningssejr på 3-2 over Roskilde. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Vordingborg fik sejr i længe ventet premiere

Sport Sjællandske - 22. august 2021 kl. 21:50 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Sæsonstarten i sjællandsserien på en kunstbane i Roskilde faldt ud til vordingborgensernes fordel resultatmæssigt, men cheftræner Jan Faber var ikke alt for tilfreds med, hvad han var vidne til.

- Vi har jo haft en »lorte-optakt« med corona, og i onsdags var første gang, vi var samlet rigtigt. Så det handlede bare om at vinde. Men det var en skidt kamp på flere parametre, og vi var heller ikke forberedt på, at vi skulle spille på kunst, konstaterer Faber, der så sit hold have tre store chancer indenfor kampens første 10 minutter.

Det var dog »kun« Nicolai Andreasen, der fandt vej til målet. Hans første forsøg ramte overliggeren, men riposten røg ud til hans hoved, så han kunne styre bolden i nettet.

I det hele taget skal Vordingborg være glade for Andreasen i dag. »Nico« er manden, der sørgede for de tre point, da han scorede to gange mere og dermed blev noteret for et hattrick i sæsonpremieren.

De to mandskaber mødtes også i sidste sæsons danmarksserie og her fik de en storsejr hver. Roskilde vandt 4-0 i Vordingborg og i den omvendte kamp sejrede sydsjællænderne 3-0.

- Nu er vi gang. Sjællandsserien er bare lidt en anden verden. Det er mere tju-bang. Et stykke af vejen i dag er vi dog ret ordinære, men det er med at være med fra start, for jeg tror, rækken knækker. Hold som Slagelse, Næstved, Gørslev, Taastrup og Tuse mener jeg, kommer til at ligge i den bedste halvdel, siger Jan Faber.

Han og holdet måtte igennem en 15 minutters pause, hvor der blev talt med store bogstaver og en anelse frustration bredte sig.

Roskilde scorede nemlig to gange inden pausen og kunne gå i omklædningsrummet med en føring på 2-1.

- Mikkel Porsborg er uheldig at score i eget net med hovedet og i slutningen af 1. halvleg sparker de et knaldhårdt og skævt indlæg fra siden, som på en eller anden underlig måde går i mål. Så vi måtte lave om, og vi spillede både 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 og hvad det nu ellers hedder. Vi prøvede lidt af hvert og fik skabt nogle chancer, siger træneren.

Flere mangler noget

Med cirka 12 minutter tilbage scorede Nicolai Andreasen til 2-2 og omkring otte minutter før tid fuldendte den muskuløse angriber sit hattrick.

Begge gange var det med Andreas Lissau som assistmager.

- Vi har stadig et par chancer og skal egentlig lukke den. Der er plads til forbedring, lyder vurderingen fra Jan Faber, som igen havde Mathias Drost tilbage og også Andreas Falster, der fik en rigtig god debut på holdet først som højre wingback og dernæst som ren back.

- Der var 14 gode mand med. Men der er også mange, der har et stykke vej til topformen, siger Vordingborg-træneren, der lørdag får besøg af Slagelse B&Is stærke divisionsreserver.

Vordingborgs udsatte premiere mod Haslev er i øvrigt fastsat til 13. november kl. 14.