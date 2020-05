Vordingborg er definitivt rykket op

Det er en realitet tirsdag eftermiddag, da Dansk Boldspil-Union i en pressemeddelelse fortæller, at man har besluttet at suspendere nedrykning fra danmarksserien, men at der stadig skal findes oprykkere til 2. division. Der ændres heller ikke i oprykningsreglerne fra lokalunionernes højeste rækker til danmarksserien i indeværende sæson, hvorfor Vordingborg som nummer ét i pulje 2 er sikker på at tage den ene plads, mens RB06 tager den anden plads som vinder af pulje 1.