Vordingborg dropper assistenttræner

Sport Sjællandske - 12. januar 2021

Få dage inde i 2021 blev Finn M. Jensen præsenteret som ny assistenttræner for Vordingborgs danmarksseriehold.

Men her godt en uge senere har klubben ombestemt sig.

- Det er selvfølgelig vildt uheldigt og ærgerligt - ikke mindst for Finn. Vi havde lavet en halvårlig aftale, men uvisheden om hvornår vi kommer i gang efter coronaen, og at vi risikerer et kort aftræk til kamp gør, at det ikke er særlig optimalt med en ny assistenttræner, siger Vordingborgs formand Morten Brandt.

Det er primært de strammere restriktioner fra regeringens side, der har gjort, at klubben har ombestemt sig.

- At vi nu kun må træne i grupper af fem af gangen, gør det svært. I øjeblikket har vi lukket alt ned i Vordingborg IF. Vi aner jo ikke, hvad der sker, men en ny assistenttræner udefra, der ikke kender hverken spillere eller vores set-up vil ikke få tid nok til at starte noget op, mener Brandt, som vil overveje assistent-situationen igen, når der må trænes igen.

- Så er vi nok nødt til at løse det internt til at starte med. Men ellers er alt parat. Det er bare et spørgsmål om, hvornår vi kan komme igang, siger formanden.

Finn M. Jensen er forbløffet over meldingen fra den sydsjællandske danmarksserieklub. Han var indstillet på at hjælpe cheftræner Jan Faber i den kommende halvsæson.

- Det er underligt og mærkeligt. Jeg ville rigtig gerne have udfyldt den opgave, siger den erfarne træner, der senest har stået i spidsen for Gørslev i sjællandsserien.

- Jeg havde glædet mig til at have med noget ordentligt fodbold at gøre og set frem til et samarbejde med Faber, konstaterer Finn M. Jensen.

Hverken klub eller træner vil dog afvise, at der kan komme et samarbejde op at stå igen, hvis tiden og omgivelserne tillader det.