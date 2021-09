Vordingborg blev løbet over ende

Det var nærmest som at se et gammelt Næstved-hold mod et nyt Næstved-hold, da "de grønnes" 2. divisionsreserver hjemme havde besøg af Vordingborg.

Vordingborgensernes hold plus trænerbænk har alle - med få undtagelser - en fortid i Næstved, men det skulle vise sig, at de unge nuværende Næstved-spillere lige er en tak bedre, hurtigere og skarpere end deres lidt ældre forgængere.

Generelt var det dog et sjællandsserieopgør på et højt niveau trods den silende regn, der væltede ned en times tid. Det gjorde naturligvis betingelserne for de to hold noget besværlige på det hurtige kunstunderlag, men også i særdeleshed for de stakkels over 100 tilskuere, der måtte finde paraplyer og regntøj frem.