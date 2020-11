VKV?s landsholdsspiller Kalle Madsen fandt niveauet, da kampen skulle afgøres. Foto: Claus Rasmussen

Volley-herrer vandt efter stort drama

13. november 2020

VK Vestsjælland måtte grueligt meget igennem, før spillerne kunne danse sejrsdans i Lillebæltshallen fredag aften.

Gæsterne fra det andet bælt var foran med 2-0 i sæt, men måtte alligevel ud i fem sæt, for at få hevet sejren hjem mod Middelfart - og det kneb endda voldsomt.

Vestsjællænderne tilspillede sig ellers to matchbolde ved 14-12, men misbrugte dem begge, og kort efter var det pludselig hjemmeholdet, der havde chancen for at snuppe sejren.

VKV'erne slap med skrækken, og så skaffede landsholdsspilleren Kalle Madsen sit hold endnu en matchbold med et stejlt smash.

Værterne fik tilspillet sig et godt angreb med chance for udligning, men kampens sidste smash tog netkanten, kravlede hele vejen på tværs af banen og ud over den modsatte sidelinje til stor jubel for gæsterne.

VK Vestsjælland vandt de to første sæt 25-20, 25-22, men fra starten af tredje sæt fik Middelfarts forsvar bedre og bedre fat.

De mest umulige bolde blev gravet op og sendt tilbage, og mens VKV'erne ledte febrilsk efter vinderslag, scorede hjemmeholdet flittigt.

Især Irvan Singh Brar var svær at dæmme op for, og han blev topscorer for Middelfart med hele 24 point.

Fynboerne tog tredje sæt så sikkert som 25-17 og var endnu mere overbevisende i fjerde sæt, der blev vundet med 25-14.

I det spændende femte sæt fulgtes de to hold af, og VKV's træner Rolf Meegdes havde svært ved at holde sig i ro ved sidelinjen.

Allerede i tredje sæt fik træneren et rødt kort - som gav Middelfart et gratis point - for en utilfreds krigsdans, men selv om han et par gange i femte sæt, appellerede for tekniske fejl hos modstanderne, holdet han temperamentet fra at koge over.

Til gengæld var der fuld tænding hos spillerne, hvor især Kalle Madsen fandt sit niveau i femte sæt. Her leverede han syv af sine i alt 14 point. Jordan Darlington blev topscorer med 16.