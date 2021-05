Jesper Christiansen (til venstre) forventer, at alle går fuldt ud ind i duellerne som på billedet, hvor Næstved-anføreren er i duel med en spiller fra AB Tårnby. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vil gøre livet surt for rivaler

22. maj 2021

Næstved har for længst måttet sande, at drømmen om en hurtig tilbagevenden til landets næstbedste række røg i vasken. Nu gælder det i stedet for sydsjællænderne om at sikre sin placering i top-seks, når holdet får besøg af ingen ringere end rivalerne fra Nykøbing.

Men der er mere på spil end blot de tre point. Det handler nemlig både om ære, håneret og meget mere for "De Grønne." Det fortæller holdets anfører, Jesper Christiansen, der forventer, at holdkammeraterne er ekstra tændte til opgøret.

- Det er jo et lokalopgør, og vi har revanche til gode fra det første opgør, som var en meget tæt kamp. Så vi skal have den sejr, som vi hungrer efter. Det er en kamp, som folk har set frem til længe, og jeg tror, der bliver knald på og med en masse intensitet inde på banen, og så håber vi på, at vi kan finde det gode spil frem og vinde, siger Næstved-kaptajnen.

Hvis det skal lykkes for Næstved at slå holdet fra Falster, så kræver det dog, at holdet skaber noget mere i løbet af kampen, end tilfældet har været i de seneste kampe, vurderer Jesper Christiansen.

- Vi skal til at skabe nogle flere chancer rent offensivt, hvis vi skal vinde. Jeg er dog også sikker på, at det bliver en anderledes kamp end nogle af vores foregående kampe, fordi det netop er imod Falster (Nykøbing FC, red), så jeg forventer, at folk er klar til kampen, fortæller den 29-årige forsvarsklippe.

Vil ødelægge festen

Der er dog én altoverskyggende målsætning for Næstved, når de går ind til kampen mod sine ærkerivalerne. Nykøbing kan nemlig med en sejr sikre sig oprykning til landets næstbedste række. Derfor vil Jesper Christiansen og resten af holdet gøre alt, hvad der står i deres magt for at forpurre dette.

- Vi vil gøre alt for at vinde, så Falster ikke kan rykke op på vores bane. Der er jo også håneretten på spil, eftersom vi tabte det første opgør 2-3. Derudover leverede vi en rigtig dårlig præstation senest på hjemmebane, så vi har en masse, vi skal vise foran vores fans, siger Jesper Christiansen.

Der resterer blot tre spillerunder af 2. division, og i skrivende stund er Næstved placeret på femtepladsen med 39 point, mens FC Roskilde på syvendepladsen har 33 point. Og så er der lige FA 2000 på »mellemhånd« med 35 point.

Derfor kan Næstved med 99 procent sikkerhed sikre sig adgang til landets tredjebedste række også i næste sæson, hvis det bliver til en sejr 2. pinsedag. Ellers skal sydsjællænderne tabe de to sidste kampe, mens FC Roskilde skal vinde deres to (tre med mandagens) sidste og indhente Næstveds målscore, der lige nu er to mål bedre.

Næstved går dog en smule handicappet ind til opgøret, da holdets rutinerede forsvarsspiller Lasse Nielsen er ude med karantæne, mens også Christoffer Thrane er en tur i skammekrogen.

Kampen afvikles mandag klokken 13.00 på TINTSHOP Park i Næstved.