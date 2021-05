Viktor Nevers skal fremover score sine mål for SønderjyskE. Foto: SønderjyskE Håndbold

Viktor Nevers vil bevise sit værd

Sport Sjællandske - 07. maj 2021 kl. 08:41 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Nogle vil måske undre sig over, hvorfor man som håndboldtalent vælger at skifte fra det storsatsende GOG, der har opfostret store talenter som Mathias Gidsel og Emil Jakobsen, der begge fortsat tørner ud i den gule trøje, mens man også har en lang tradition for at udvikle store talenter i det sydfynske, hvor verdensstjernen Mikkel Hansen blandt andet fik sit store gennembrud i sine helt unge dage.

Men for den 19-årige højrefløj Viktor Nevers er der en klar mening med skiftet. Han vil markere sig noget mere i landets bedste række, hvorfor han greb chancen og takkede ja, da sønderjyderne henvendte sig og tilbød ham en kontrakt.

- Jeg vil gerne have muligheden for at vise mig frem i ligaen en smule tidligere. Jeg fik en god mulighed for at kunne gøre det hos SønderjyskE. Hos GOG har de jo allerede to dygtige på min plads lige nu, så det var mest den overordnede tanke, jeg gjorde mig der, siger Viktor Nevers og tilføjer:

- Som det ser ud lige nu, var der ikke så meget udsigt til spilletid i GOG, og så opstod der samtidig en skade hos SønderjyskE på min position, så de ringede til mig, og så tænkte jeg, at det kunne være en god mulighed for mig. Jeg ser det som en rigtig god mulighed, og jeg ser mange af de samme ting i en klub som SønderjyskE som hos GOG. Hele setuppet er meget professionelt i SønderjyskE, så det er en rigtig fin mulighed for at udvikle mig yderligere, siger højrefløjen.

Allerede i en tidlig alder drog Viktor Nevers på eventyr, da han sagde farvel til de faste, vante omgivelser i Næstved.

Herfra tog han turen til det sydfynske, hvor han de sidste par år har gået på Oure Kostgymnasium, som han fortsat mangler at færdiggøre det sidste år af. Inden da havde han også prøvet kræfter med at bo ude, da han også gik på Oure Efterskole.

Derfor har det heller ikke påvirket det store i hans beslutning, at han nu fremover skal vænne sig til at være endnu længere væk fra sit barndomshjem i Næstved, hvor mor og far med garanti sidder tæt knyttet til skærmen kamp efter kamp for at se deres søn i aktion.

- Jeg er vant til at bo ude, siden jeg gik på efterskole, så på den måde har det ikke været noget stort skridt for mig at tage længere væk. Jeg synes faktisk bare, at det er fedt. Jeg tænker ikke så meget over det. Håndbolden er mit liv, og det er min passion, så det betyder ikke det store, at jeg kommer lidt længere væk fra familien, lyder det fra det 19-årge talent.

Viktor Nevers er født og opvokset i Næstved, hvor han startede med at snøre håndboldskoene i lokale Næstved Herlufsholm Håndbold som U10-spiller. Senere rykkede han til København, inden han altså tog på eventyr og tog på efterskole på Oure på Sydfyn.

Nu skal han dog fremover tørne ud for ligaklubben SønderjyskE. Foreløbig i et år på en kontrakt gældende fra 1. juli.