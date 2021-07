- Jeg er ikke den store »trash talker«, så mit kostume er min måde at skille mig ud på. Min MMA-karriere er bygget op om rekvisitter, og efterhånden er der også noget rituelt over det for mig, siger Søren Bak med tilnavnet »The True Viking«. Foto: Lucas Noonan/Bellator MMA

Vikingen slog sit navn fast

Søren Bak har kontrakt med organisationen Bellator MMA for yderligere to kampe, og den næste følger formentlig senere på året. Nu skal han dog først have analyseret sin seneste kamp helt færdig, sikre sig at knæet er intakt og bruge noget tid på et etablere et nyt træningscenter sammen med sit team.

- Der blev da buh'et lidt, da jeg kom ind, men bagefter var der ingen sure miner, og mange syntes, det var fedt og ville gerne have taget et foto sammen med mig. Der er nogen, der synes, det er for meget og lidt for wrestling-agtigt - men jeg måtte da også skrive autografer på et par plakater, og det har jeg ikke prøvet i Europa, siger showmanden Søren Bak, der afsluttede sejrsinterviewet i ringen med et råt og knurrende vikingebrøl.