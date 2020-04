Vikingen er på vej tilbage til topformen

Den næste fight for »The True Viking« er heller ikke programsat endnu, men modsat mange andre sportsfolk, er det ikke corona-aflysninger, der er problemet for Søren Bak. I stedet knokler han på med genoptræningen efter en knæskade.

- Jeg slap for operation, men fik den altid hårde melding for en atlet at knæet skulle have fuldstændig ro i tre måneder - og derefter genoptræning, siger Søren Bak.