Viking på togt til USA

Sport Sjællandske - 10. juni 2021 kl. 06:20 Af Claus Rasmussen

Det er efterhånden godt tusind år siden, Leif den Lykkelige forsøgte at erobre Nordamerika.

Dengang nåede Leif Eriksen og hans vikinger til Newfoundland, men nu er »efternøleren« Søren Bak fra Toksværd klar til et nyt fremstød.

Søndag i næste uge rejser MMA-fighteren med tilnavnet »The True Viking« til Connecticut i USA for at deltage i stævnet Bellator 261 den 25. juni.

For sydsjællænderen føles det efterhånden også som tusind år siden, han sidst var i kamp.

Det seneste slag fandt sted i november 2019 i London, hvor Søren Bak besejrede englænderen Terry Brazier med dommerstemmerne 3-0.

- Det ligger jo helt tilbage til før pandemien, siger Søren Bak, der har været gennem et skadespause, mens hele verden var lukket ned.

Nu er Søren den Lykkelige dog helt fit for fight, og han glæder sig til endelig at skulle på togt igen.

- I en ideel verden ville jeg jo gerne have haft tre måneder til at gå og forberede mig på min modstander, siger Søren Bak, der alligevel var utålmodig nok til at sige ja, da chancen bød sig.

- I efteråret fik jeg et tilbud med kort varsel, men det sagde jeg nej til. Derefter lukkede det hele pludselig ned igen, og der er stadig stor usikkerhed om, hvordan restriktionerne vil udvikle sig, siger han.

I USA er der efterhånden åbnet helt op for sportsarrangementer, og stævnet i Mohegan Sun Arena i Uncasville bliver med tilskuere på lægterne og 11 kampe i manegen.

En af dem bliver mellem Søren Bak og amerikaneren Bobby Lee, der har vundet 12 af sine 17 kampe.

Søren Bak har til sammenligning en professionel rekordliste på 13 sejre og kun et enkelt nederlag.

- Bobby Lee er tidligere verdensmester i et mindre amerikansk forbund, men han er rimelig ny hos Bellator. Han havde én kamp sidste år, og den tabte han, siger Søren Bak.

Efter det nederlag besluttede Bobby Lee at gå en vægtklasse ned, så kampen mod Søren Bak skal kæmpes i 70 kilo klassen.

- Det bliver spændende. Jeg forventer, han har noget mere styrke, når han kommer fra en vægtklasse højere. Men det er et sværd med to sider. Jo større man er, jo mere ilt skal man bruge for at drive den større krop og de større muskler, siger Søren Bak.

Derfor er taktikken da også allerede klar. Tempo, tempo og tempo.

- Jeg skal udnytte, at vi kæmper i »min« vægtklasse. Og jeg ved, hvordan kroppen reagerer, når man er gået en vægtklasse ned. Jeg gik selv ned fra 70 til 66 anden gang jeg blev verdensmester hos Cage Warriors, så jeg har selv mærket, at energidepoterne bare ikke er de samme, siger Søren Bak.

Det er dog heller ikke sådan, at Søren Bak selv kan gå amok i amerikansk morgenmad i dagene op til stævnet.

- Det meste af året, har jeg vejet over 80 kilo. Nu er jeg på 78, og jeg skal lige tabe et par kilo mere. De sidste seks kilo er så »vandvægt«, som jeg smider på dagen. Så for mig er det, som det plejer, siger Søren Bak.

Derimod er det nyt for ham at kæmpe i USA, men han håber, der kommer flere oplevelser »over there«.

- De største stævner er i USA, så på sigt er det jo dem, jeg gerne vil med til. Men økonomisk er det her stævne ikke så godt for mig, som i Europa, for der er nogle ekstra omkostninger til at få sin træner med, siger Søren Bak, der ærgrer sig over, at det ikke var muligt at få sin bedre halvdel med på turen.

- Personligt havde det jo været federe, hvis vi kunne have taget en uges ferie derovre efter kampen og fået set noget. Men jeg skal blive på mit hotelværelse i dagene op til kampen, og flybilletten hjem er booket til dagen efter, siger han.

- Men jeg skal bo på et casino-hotel, og jeg håber da, at de har en åben bar et eller andet sted, hvor jeg kan fejre min sejr med et enkelt øl..., siger han med et grin.

Søren Baks kamp mod Bobby Lee kan ses live på Bellator MMA's Youtube- kanal når den tid kommer.