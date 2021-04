Frederik Christensen leverede som altid et sandt arbejdsraseri i front for Slagelse. Her er han i aktion mod Nykøbing FC. Foto: Thomas Olsen

Vigtig sejr til Slagelse

Det var ovenikøbet anden gang i træk, Slagelse vandt i Gentofte Sportspark. Også HIK har hjemmebane her og de blev besejret 2-1 for et par uger siden, så den nordkøbenhavnske arena må nærmest betegnes som lidt af en favorit-udebane for slagelseanerne.