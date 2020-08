Alberte Amby Frederiksen gjorde god reklame for sig selv med en scoring og en god indsats ude mod Næsby. Her er hun i aktion mod Frederikssund i premieren i 1. division. Foto: John Ringstrøm

Vigtig sejr i topkamp

Herlufsholm tog en vigtig skalp i topkampen ude mod fynske Næsby, der regnes for at være én af favoritterne til at rykke op i slutspillet.