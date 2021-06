Se billedserie Sportsredaktør John Ringstrøm (t.v.) overrækker sammen med glaskunstner Branka Lugonja trofæet til Niklas Larsen. Et glasfad til en værdi af 5000 kroner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Video: Larsen løb med mesterprisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Video: Larsen løb med mesterprisen

Sport Sjællandske - 08. februar 2020 kl. 10:07 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Han er én af Danmarks absolut mest talentfulde cykelryttere både på bane og landevej.

Læs også: Vinder af Danmark Rundt æresmedlem i cykelklub

Det viste 22-årige Niklas Larsen i 2019, hvor det blev til blandt andet sølv ved U23-EM på de hollandske landeveje, en bronze ved DM og det altoverskyggende resultat - vinder af PostNord Danmark Rundt i august.

Det er uden tvivl de præstationer, der har fået hans 11 kolleger i den syd- og vestsjællandske sportsverden til at pege på ham som Sjællandskes Mester 2019. En titel, han sætter stor pris på.

- Det er virkelig fedt. Det betyder meget, at det er andre udøvere, der har stemt. De ved om nogen, hvad det kræver, og så har de selv lavet nogle rigtig gode bedrifter. Det er noget, man virkelig kan tage med videre, siger en stolt Niklas Larsen, der efter en hård skadesperiode har brug for al den støtte, han kan opnå.

Efter sejren i Danmark Rundt fik han problemer med en overbelastningsskade.

Ved afslutningsfesten med sit daværende hold ColoQuick brækkede han en knogle i den ene fod sidst på året.

Havde han ikke haft den skade, havde han lige nu været med det danske banelandshold på træningslejr i Sydafrika frem mod VM i slutningen af februar, men i stedet kunne han meget passende være hjemme til at modtage sin pris. Et glasfad kreeret af den lokale glaskunstner Branka Lugonja.

- Det betyder en del, for mange af mine andre pokaler og priser har jeg vundet som en del af et hold, mens jeg har vundet den her selv. Det betyder også meget nu, hvor jeg er i gang med at træne op efter skaden, kommer det fra Niklas Larsen, der er begyndt at træde en motionscykel rundt en halv time om dagen.

- Jeg træder ikke så mange watt endnu, men det går meget godt. Min skade i hoften/ballen er dog kommet lidt igen, fordi jeg nok kompenserer og trækker skævt. Men foden skal bare trænes op og det ser lovende ud. Bruddet er den »bedste« skade, jeg har haft, for det ved man, hvad er, konstaterer den talentfulde rytter.

OL til sommer i Tokyo blinker stadig som den ledende stjerne i Niklas Larsens ambitioner for 2020, men skaden har sat en lille stopper i hans forberedelser.

- Jeg er ikke så bekymret. Jeg tror på, hvad jeg kan, og det skal jeg også, ellers bliver det svært. Mange ting kunne selvfølgelig været gået bedre, men der er stadig god tid til. Jeg håber at kunne starte træningen for alvor i april/maj, så jeg kan have en måned til at træne fuldt igennem for at få grundformen på plads. Og så måske få et par løb for mit nye hold, siger slagelseaneren, der her i vinterpausen er blevet tilknyttet det norske pro-hold Uno-X.

- De siger, jeg bare skal tage det stille og roligt med at komme tilbage igen. De tænker langsigtet og det er rigtig fint med mig, konstaterer Larsen, der så gerne skulle være så langt, at han i slutningen af juni er klar til træningslejr med banelandsholdet frem mod de olympiske lege.

Og senere hen være klar til de større landevejsløb i Danmark og resten af verden.

- Jeg vil gerne vise mig frem i de lidt større løb som Belgien Rundt og Yorkshire. Vise, at jeg kan mere end Post Danmark Rundt, både etapeløb og éndagsløb, siger han.

Det var ultratæt mellem Niklas Larsen og Abdi Ulad, da årets Sjællandskes Mester 2019 skulle findes. Kun ét point gjorde udslaget til Larsens fordel, da sammentællingen af stemmerne var færdig.

12 kandidater skulle dyste om at blive Sjællandskes Mester 2019 og de var på forhånd udpeget af avisens sportsredaktion. Hver især fik de til opgave at stemme på hinanden uden at måtte stemme på sig selv.

Den, de mente, havde været bedst i 2019 skulle have fem point, den næstbedste fire og så fremdeles ned til ét point.

Niklas Larsen er en mester i at vinde på målstregen i diverse cykelløb og det samme var OL-banerytteren fra Slagelse igen i denne konkurrence, da han opnåede topkarakter fra fire af sine medkombattanter, mens fem havde ham som næstbedst.

Paradoksalt nok fik Niklas Larsen fem point af sin nærmeste konkurrent Abdi Ulad, mens Larsen selv gav fem til skøjteløberen Viktor Hald Thorup og fire til Abdi Ulad.

Det er ingen hemmelighed, at en af de sidste stemmesedler tikkede ind netop fra Slagelse-cykelrytteren, så der var spænding til det sidste hos stemmetællerne.

Havde Larsen byttet rundt på sine point mellem Thorup og Ulad, havde der været to vindere af Sjællandskes Mester 2019, nemlig Larsen og Ulad.

- Viktor træder igennem. Jeg har fulgt ham løbende og han lægger mange kræfter i det. Han kæmper hårdt hver dag og har opnået store resultater indenfor en sport, hvor han i Danmark nærmest er »first mover«. Det kræver noget at skubbe til det, siger Niklas Larsen om sin egen favorit, Viktor Hald Thorup, der kommer ind på tredjepladsen i afstemningen.

Top 5 i Sjællandskes kåring er alle fra det vestsjællandske område. Niklas Larsen er fra Slagelse, men har dog kørt for Næstveds juniorhold Python Pro for år tilbage, Abdi Ulad er fra Skælskør, bor i Slagelse og læser i Næstved, Viktor Hald Thorup bor i Slagelse, Louise Vennekilde bor på Fyn, men er vægtløfter i Slagelse-klubben AK Atlas, mens de to femtepladser, Team Skælskør og Oskar Madsen, faktisk begge kommer fra »solskinsbyen« Skælskør med sidstnævnte nu bosat i Frankrig som professionel volleyball-spiller og tidligere VK Vestsjælland-spiller.

relaterede artikler

En enestående sæson fra Larsen 20. december 2019 kl. 19:07

Dansk kvartet vinder suverænt EM-guld på cykelbanen 17. oktober 2019 kl. 21:46

Niklas Larsen holder føring og vinder Danmark Rundt 25. august 2019 kl. 16:09