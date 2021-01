Victor Jatoba blev aldrig nogen succes i Næstved Boldklub, og derfor er parterne blevet enige om at ophæve Jatobas kontrakt en halv sæson før udløb. Foto: Rasmus Terkelsen Foto: Rasmus Terkelsen

Victor Jatoba er fortid i Næstved

06. januar 2021
Af Simon Ydesen

Næstved afvikler årets første træning onsdag eftermiddag, og her vil der være en del ændringer i at lægge mærke til. Trænerteamet er det samme, som inden vinterferien, og det er i sig selv bemærkelsesværdigt, men det er ikke det eneste bemærkelsesværdige.

Victor Jatoba er nemlig helt som ventet ikke længere Næstved-spiller, og det ghanesiske kontingent af spillere er heller ikke med ved årets første Næstved-træning.

- De ghanesiske spillere vil ikke være at finde ved divisionstruppens opstart. De vil i stedet være at finde, når U23-truppen starter op på et eller andet tidspunkt, fortæller direktør Peter Nielsen.

Man er med andre ord ikke kommet helt af med de ghanesiske spillere, men flere Næstved-fans vil sikkert sige, at det er en start, at de ikke trækker niveauet ned i divisionstruppens træning.

Edson de Aquino og Mateus da Costa vil heller ikke være med ved onsdagens træning, men her skal Næstveds mange brasser-kritiske fans ikke glæde sig for tidligt. De to brasilianske spillere lander nemlig efter planen i Danmark på søndag.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre tingene anderledes nu under det nye ejerskab, og det er blandt andet derfor, vi ændrer lidt i truppen, siger Peter Nielsen.

Han forventer også, at der kommer en del unge danske prøvespillere til onsdagens træning, men det var tirsdag aften svært for Peter Nielsen at blive meget mere konkret end den udmelding.

- Det skyldes corona-situationen. Vi har for eksempel en spiller, som vi gerne ville se til prøvetræning, men han har en bror, der netop er blevet konstateret coronasmittet, og derfor dukker han ikke op onsdag, og sådan er der flere spørgsmålstegn, så jeg tør ikke sige helt konkret, hvem vi får at se, men det er planen, at der kommer et par unge gutter, siger Peter Nielsen.

Blandt andet er Mathias Holm nævnt flere steder. Han har tidligere trænet med i Næstved i efteråret, inden han endte i Slagelse.

- Vi kender jo godt Mathias, da han allerede har trænet med, men igen ved jeg ikke 100 procent, hvem der står her, så jeg vil helst ikke nævne nogle navne, men det er planen, at vi skal kigge efter unge spillere, der har noget udviklingspotentiale, siger Peter Nielsen.

Både i Næstved og Slagelse var der tirsdag indkaldt til møder for at forholde sig til de seneste corona-restriktioner fra regeringen, men begge steder er man klar til at imødegå den kommende vintertræning.

- Vi kommer ikke til at lave om på den oprindelige plan, for vi kan træne som før, fordi vi er underlagt professionel idræt, siger Peter Nielsen.

I Slagelse forventer sportschef Søren Andersen, at man lige skal have justeret trup-størrelsen til for at udvise lidt samfundssind.

- Vi opererer normalt med en meget stor trup, da alle seniorspillere træner sammen, men vi ender nok på en trup omkring 20 mand, der skal træne sammen i vinteropstarten, og så må vi se, hvordan det udvikler sig, siger Søren Andersen.

Begge klubber regner med at gennemføre træningskampene som planlagt men uden tilskuere. Det betyder, at der blandt andet vil være en træningskamp mellem Næstved og Slagelse den 16. januar.