Louise Vennekilde snuppede EM-guldet for veteraner i sin alders- og vægtklasse, og nu kan vægtløfteren fra AK Atlas også kalde sig verdensrekordindehaver. Privatfoto Foto: Privatfoto

Verdens stærkeste veteranvægtløfter

Sport Sjællandske - 21. oktober 2021 kl. 20:45 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Siden OL-kvalifikationen glippede for Louise Vennekilde i sommer, har hun haft svært ved at finde den helt store motivation, men torsdag fik den 35-årige vægtløfter fra AK Atlas i Slagelse et skub i den rigtige retning.

Ved EM for veteraner i hollandske Alkmaar sikrede hun sig nemlig ikke kun guldmedaljen i 87 kilo klassen - hun satte også tre verdensrekorder.

97 kilo i træk, 118 kilo i stød og 215 kilo i tokampen, lød resultatet efter fem godkendte løft på seks forsøg.

- Det var det, jeg havde håbet på. Og det kan da noget, at kunne sige, at man har slået verdensrekorden, siger Louise Vennekilde.

- Når jeg en dag sidder på plejehjemmet, behøver jeg jo ikke nævne noget om, at det kun var for veteraner..., siger hun med et stort grin.

Debut for tysk klub

Resultaterne er nogle kilo under Louise Vennekildes personlige rekorder, men alligevel er hun godt tilfreds med torsdagens præstationer.

- Det er nogle tal, jeg ikke har løftet til træning i lang tid, så det var ikke nemt, og jeg skulle virkelig have hovedet med. Jeg har haft nogle rigtig dårlige træninger, så det var dejligt at mærke, at jeg løfter klart bedst til konkurrencer, siger Louise Vennekilde.

Allerede i næste weekend skal hun på den ingen, når både hun og klubkammeraten Sandra Jensen skal løfte for Kiel i 2. Bundesliga for første gang, og lige nu har Vennekilde brug for den slags nye input.

- Det giver motivation at prøve nogle ting. Det har været op af bakke med motivationen siden OL-kvalifikationen. Jeg har haft svært ved at sætte mig nye mål. Der er ingen, der kender kravene til OL i 2024, og det er jo ikke sikkert, jeg er med til den tid. Man kan selvfølgelig altid gå efter at løfte mere, end man har gjort før, men jeg ved ikke, om jeg bliver lykkeligere af et-to kilo mere, siger Louise Vennekilde.

- Så det, der gav mest mening for mig, var at forsøge at få de her tre verdensrekorder.

Selv om Louise Vennekilde nu er gammel nok til at konkurrere i Masters-regi, er det dog ikke slut med de almindelige seniorstævner, og til december stiller hun op til VM i Uzbekistan.