20-årige Lucas Rejnhold Steen skifter til Næstved, hvor han er udset til at skulle venstreback. Foto: Simon Ydesen

Venstreback på plads i Næstved

Sport Sjællandske - 07. august 2020 kl. 15:02 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds sportschef Peter Dinesen har haft gang i kuglepennen. På årets varmeste dag har han både sikret en aftale med Abdoulie Njai og senest Lucas Rejnhold Steen, der skifter til Næstved efter senest at have spillet i HB Køge.

Den 20-årige venstreback er uddannet i Brøndbys ungdomsafdeling, men han skiftede som U19-spiller til FC Roskilde, hvor han kom ind i klubbens daværende 1. divisionstrup. I marts skiftede han dog til HB Køge, da svanerne stod og manglede en backup på venstreback-positionen. Den aftale udløb ved sæsonens slutning, og derfor er han nu fri til at skifte til Næstved.

- Lucas er en spændende ung back, som vi forventer kan være med til at hjælpe os godt i 2. division. Han har en god venstrefod, og så er han i stand til at bidrage både defensivt og offensivt, siger sportschef Peter Dinesen.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at have bolden en del i 2. division, så det er vigtigt, at vi har gode offensive backer, der kan hjælpe os i den del af spillet. Derudover kan han også dække en wingback, hvis det bliver nødvendigt, siger Peter Dinesen.

- Jeg ser Lucas og William Lenart som et stærkt par på venstrebacken. Der er fremtid i de to, og de kan helt sikkert udvikle sig godt i 2. division, siger sportschefen.

Selv er den nye Næstved-spiller glad for den chance, der har budt sig i Næstved.

- Det passer perfekt for mig, at jeg kan komme til Næstved og få chancen her. Hvis jeg præsterer, så kan jeg forhåbentlig komme til at spille på et tophold i 2. division, og jeg vil elske at være med til at rykke klubben tilbage i 1. division, siger Lucas Rejnhold Steen, der har rådført sig med en god bekendt for tiden i FC Roskilde, inden han tog beslutningen om at skifte til Næstved.

- Jeg har forhørt mig hos Mathias Kisum, som jeg kender fra Roskilde, og han havde kun gode ting at sige om klubben. Det kan godt være, man har haft et hårdt år her i Næstved, men nu virker det som om, der er kommet lidt mere ro på tingene, og jeg ser meget frem til at blive en del af klubben og det fine setup, som man har her. Det er helt klart et setup til mere end 2. division, siger Lucas Steen.