Christoffer Bring (t.v.) og Alexander Frances har været venner og spillet golf sammen - i øvrigt sammen med Sorø Golfklubs John Axelsen - siden de var henholdsvis otte og 10 år. Søndag mødte de hinanden i finalen i DM i hulspil, hvor Bring vandt på sidste hul.

Venner delte guld og sølv

Sport Sjællandske - 21. juni 2020 Af John Ringstrøm

De har været venner, siden de var omkring otte år og spillet golf sammen lige siden, både private runder, i familiedyster med fædrene og på amerikanske baner, da de kun bor cirka to og en halv time fra hinanden på hver deres Texas-college i USA.

Nu er Christoffer Bring og Alexander Frances henholdsvis 21 og 23 år og nogle af Danmarks allerbedste amatørspillere.

Bring fra Næstved Golfklub viste sig så i weekenden at være den aktuelt stærkeste, da han slog vennen fra Møn Golfklub i en velspillet finale, som strakte sig helt ud til 18. hul.

- Den var meget tæt, men Alexander var to op efter ni huller. Jeg vandt mit første hul på hul 11 og kom tilbage i matchen ved at udligne på hul 15 med en eagle (to under hullets par, red.). Så lavede jeg birdie på 16 og 18 og vandt, siger Christoffer Bring.

- Ja, jeg førte efter 14 huller. Jeg holede tidligt nogle gode puts. Det var lidt, hvem der havde den tilsidst, og der må jeg bare sige, at Christoffer leverede et niveau i skyerne. Han nappede den fra mig, erkender Alexander Frances.

Mønboen, der tidligere har været dansk mester i slagspil, kan dog sagtens glæde sig over andenpladsen.

- Vi havde aftalt på forhånd, at vi skulle i finalen sammen, for vi kunne ikke mødes før. Og jeg nød matchen. Det var fedt at komme ud og vise, hvad vi kan. Og så at spille med en af sine bedste venner, siger Alexander Frances, der ser frem til at tage guldet en anden gang.

Christoffer Bring er den anden spiller fra Næstved Golfklub, der prøver at vinde DM-guld. Den første var Frederik Birkelund for to år siden.

- Det betyder meget. Jeg har spillet rigtig godt det sidste års tid, og det er fedt, at det bliver ved. Det er en stor sejr, som også giver selvtillid, og så er den dejlig at tage med tilbage og afslutte mit college, siger Bring, der skal retur til Texas midt i august - og formentlig starte med 14 dages karantæne på grund af corona.

Christoffer Bring blev også dansk juniormester i 2015, men det er alligevel noget andet at blive mester for den danske herreelite.

- Lørdag havde jeg en kvartfinale (mod Jacob Agerschou, red.), hvor jeg var én nede efter 16 huller, men så vandt jeg de to sidste huller. Så lidt presset har jeg været, siger Næstved-spilleren, der omregnet ender finalematchen med en score på seks slag under par.

Alexander Frances endte fem slag under par, så det var en finale på højt niveau mellem de to venner.

- Vi er jo rigtig gode venner. Vi bor og træner tit sammen herhjemme. Vi spiller også mange matcher, men ikke så seriøse som den her. Det var fedt. Prikken over i'et at slå en af sine bedste venner. Men det var også en sjov fornemmelse. Selv om det var seriøst, føltes det som en normal runde bare med tilskuere. Og der var da lidt mental krig i perioder, siger Christoffer Bring med et smil.