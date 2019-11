Se billedserie Dalbys 2. divisionshold er ramt af både klubskifter, nedtrapninger og skader, og søndag blev der så også lige føjet et rødt kort til problemerne, da Morten Egede blev smidt ud efter kun 16 minutters spil af opgøret mod Køge. Foto: Claus Rasmussen

Værktøjskassen er snart tom

Sport Sjællandske - 17. november 2019 kl. 22:10 Af Claus Rasmussen

Dalbys træner-team Lars Damgaard og Per Rasmussen må efterhånden have det som en tømrer, der har fået stjålet næsten alt sit værktøj - men stadig har til opgave at bygge et lækkert træhus.

Siden sidste sæson har østsjællænderne mistet stort set et helt hold, og senest har playmaker Søren Larsen sagt fra til 2. divisionsholdet.

Han vil hellere spille på andetholdet i kvalrækken og nøjedes derfor med at kigge på, da lokalrivalerne fra Køge var på besøg i Dalby-hallen søndag eftermiddag.

Med nul point efter de første syv kampe, havde hjemmeholdet ellers brug for alle gode kræfter, men der opstår hele tiden nye vanskeligheder.

Efter kun 16 minutters spil fik Morten Egede direkte rødt kort, da han kom for sent til at bremse et gennembrudsforsøg fra Magnus Førsterling, og så var den kamp slut for Dalby-spilleren. Og formentlig også den næste.

Kampen var sådan set også slut i det hele taget, for kort forinden havde Køge bragt sig foran 5-3, og derfra blev gæsternes føring bare større og større frem til halvlegsstillingen 14-8.

Fløjspiller kom galt afsted

Begge de to hold er uden de helt store skudtrusler fra distancen og skal leve på temposkift og gennembrud.

Denne søndag levede Køge-holdet klart bedst og var farlige på alle pladser - og når man desuden råder over effektivt multiværktøj som Mikkel Eismark, så gør det ekstra ondt på et modstanderhold med en halvtom værktøjskasse.

Eismark blev topscorer med syv mål, og selv om Dalby forsøgte at mandsopdække ham i en periode af anden halvleg, havde det ikke rigtig nogen effekt.

Faktisk tog det kun den elegante Køge-spiller få sekunder at hænge sin overfrakke fra sig og spille Frederik Hagen Ernst fri på stregen.

Han scorede sikker til 19-10, og det blev også både 20-10 og 21-10 på kontrascoringer af Nikolaj Kopranen.

Da det så værst ud, blomstrede Dalby-spillerne dog lidt op med fire mål på stribe af Kasper Rosiind, Marcus Bach og to gange Adam Damgaard.

Det sidste blev sat ind på et straffekast begået mod Frederik Paaske, der måtte forlade banen med store smerter i venstre knæ.

Per Rasmussen håber dog, at det ikke også betyder et farvel til specialværktøjet på venstre fløj.

- Vi håber, det bare er et trælår..., siger Dalbys assistenttræner.

En god holdindsats

Frederik Paaskes uheld satte en stopper for Dalbys mini-comeback, og i stedet for en smule spænding, trak Køge fra og vandt nabostriden med overbevisende 27-18.

Dermed er holdet oppe på seks point og fik skabt lidt tiltrængt luft til de værst stillede bundhold.

- Dalby er hårdt ramt på ressourcer, men det er altid svært at spille her, og det kunne være blevet noget grimt noget. Men jeg synes, vi sætter os på det fra start, og vi er både bedre sammenspillet og fysisk stærkere, siger Køges træner Dan Hansen, der var godt tilfreds.

- Det var en god holdindsats. Taktikken blev holdt, og vores afslutninger var bedre i dag end tidligere. Det har været en hæmsko for os, men i dag var det rigtig godt, siger Dan Hansen, der dog måtte se Dalby-keeper Nicklas Damø komme i vejen for et par håndfulde afslutninger.

I den anden lejr fandt Per Rasmussen også lidt at glæde sig over. Trods alt.

- Vores kontrafase begynder at ligne noget. Men ellers var det en dårlig dag på kontoret, siger han.

- Vi kan ikke lave mål, og så er det op ad bakke. Vi taber de sidste syv minutter af første halvleg med 2-6, fordi vi glemmer vores aftaler - og så mangler vi også den sidste vildskab. Men vi arbejder videre og gør, hvad vi kan, og måske skal der kun otte point til for at blive i rækken - og vi skal nok få nogle point på et tidspunkt.