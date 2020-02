- Torsdag blev jeg undersøgt af en specialist i muskelskader, så om en uge ved jeg forhåbentlig hvorfor jeg stadig har så ondt, og om jeg heler, som jeg skal, siger Anders Keller, der glæder sig til at komme tilbage på sin jetski. Foto: Lars Christensen

VM-sæsonen starter uden Keller

Sport Sjællandske - 14. februar 2020 kl. 08:04 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag går starten til årets første VM-afdeling i jetski, men Anders Keller fra Slagelse stiller ikke til start i sæsonpremieren i Kuwait City.

Den 28-årige vestsjællænder er nemlig stadig hårdt ramt af den ulykke, han var ude for i sæsonfinalen i december i Sharjah lidt nord for Dubai.

- Jeg går stadig hjemme, siger Anders Keller, der endnu ikke er i stand til at genoptage sit job som tømrer - og heller ikke til at dyrke sin sport.

Anders Keller blev ramt af flere andre jetski og pådrog sig alvorlige skader på blandt andet højre arm og højre lår, og i flere dage lå han indlagt på et hospital, inden han blev fløjet hjem til Danmark kort får jul.

- Jeg blev scannet torsdag, så lægerne kan se, hvordan jeg heler, og om der er flere skader, de har overset, siger Anders Keller.

- Jeg er begyndt at gå uden krykker, og nu har jeg fået ondt i knæet. Det kan godt være på grund af irritation fra musklerne i låret, men det kan også være noget andet.

Anders Keller døjer stadig med tilbagevendende hovedpine og må tage smertestillende medicin.

- Hovedpinen kan skyldes noget med nakken, men det ved man heller ikke endnu, siger Anders Keller, der er godt træt af situationen.

- Jeg er meget rastløs, men der er ikke så meget at gøre. Jeg får det bare værre, hvis jeg overanstrenger mig, så jeg skal huske at holde pauser og ikke gå for hurtigt frem i min genoptræning, for så får jeg smerter, når jeg skal sove, siger han.

- Men jeg er ved godt mod og glæder mig til at komme ud og sejle igen.

Selv om der kun er gået to måneder siden ulykken, havde Anders Keller håbet at kunne være med i Kuwait i denne uge - også selv om han inderst inde vidste, at det var urealistisk.

- I december satte jeg mig for, at jeg ville være med i Kuwait. Men det var mere for at have et mål under genoptræningen. Det er jo ikke så fedt, og det var nogle lange dage herhjemme uden så meget udvikling. Så det gav mig et boost, siger Anders Keller.

- Hvis det overhovedet var muligt, ville jeg tage derned og sejle så godt jeg kunne og måske få et par point i stillingen. Men jeg er slet ikke i stand til at træne rigtigt og har heller ikke fået lov af lægerne. Hvis jeg skal gå ned i knæ kan mit højre knæ stadig kun bøje 60 procent af det normale. Så jeg tror ikke engang, jeg ville kunne komme op på min jetski, siger han med et grin.

Inden ulykken var Anders Keller med i kampen om podieplaceringerne, og selv om han ikke fik point i de to sidste heat, sluttede han på en samlet syvendeplads i VM-serien.

På den aktuelle verdensrangliste er vestsjællænderen stadig nummer fem, men det kan se meget anderledes ud, når han vender tilbage.

- Man får point, hver gang, man sejler konkurrence, så jeg bliver jo sat noget tilbage i forhold til konkurrenterne, der begynder sæsonen fredag. Og hvis jeg ryger ud af top-10, er jeg ikke selvskrevet til en VM-kontrakt, siger Anders Keller, der bare må se tiden an.

Han tør da heller ikke gætte på hvilken af de syv VM-afdelinger, han bliver klar til. Hvis nogen.

- Målet er at komme ud og sejle igen, præstere hvad jeg kan på dagen og så ellers tage den derfra, siger Anders Keller.