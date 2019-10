Rolf Meegdes og Oliver Pihl forsøger at blokere et smash i en kamp mod Aalborg. Den kamp vandt VK Vestsjælland, men til gengæld blev det et nederlag i søndagens udekamp mod Nordenskov. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: VKV slog panden mod muren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VKV slog panden mod muren

Sport Sjællandske - 20. oktober 2019 kl. 21:26 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kneb voldsom for VK Vestsjælland at score point mod Nordenskov, og seks point var mere end rigeligt for landsholdsspilleren Oskar Madsen til at blive topscorer for gæsterne i søndagens udekamp i Volleyligaen.

De to unge talenter Victor Lünell og Kristian Kold delte andenpladsen med to point hver, og totalt set lykkedes det kun VKV'erne at sætte 12 point på tavlen ved egen kraft.

Eksempelvis lavede canadiske Samuel Kloke ikke et eneste point i kampen.

Omvendt scorede værterne fra Nordenskov 32 point, og da den sidste bold blev slået i Helle Hallen i Årre, endte det da også med en hjemmesejr på 3-0 i sæt - 25-13, 25-22, 25-22.

- Vi begyndte med vores vante opstilling og var egentlig også godt med i starten, men så scorede Nordenskov nærmest 15 point i træk..., siger VK Vestsjællands anfører Patrick Dufrêche uforstående.

I andet gav træner Michael Birk mere spilletid til holdets yngre spillere, og de gik frisk til opgaven, selv om den var vanskelig.

- Vi havde snakket om, at vi skulle gå ind og slå til, når vi fik chancen, og det synes jeg, de unge gjorde. Så det var godt at se dem give den en skalle - selv om de slog panden mod muren, siger Patrick Dufrêche.

Afgørende trumfkort

Nordenskov satte VK Vestsjælland under et tungt pres med både gode server, hurtigt angrebsspil og stærke blokader, men alligevel var VKV'erne foran mod slutningen af andet sæt.

- Men så kom Nordenskovs trumfkort Will Craft ind, og han blev afgørende for, at de vandt andet sæt, siger Patrick Dufrêche.

Tredje sæt blev også tæt, men her var det vestsjællænderne selv, der klokkede i det til sidst.

En fejlopstilling i slutfasen gav Nordenskov et gratis point, der i sidste ende var med til at give værterne sejren.

- Det var sådan nogle dumme fejl, der gjorde, at vi tabte med et par point, siger Patrick Dufrêche, der alligevel har en okay fornemmelse efter kampen.

- Sidst vi mødte dem, fik vi en ordentlig røvfuld. Så de var favoritter, og vi vidste, det ville blive svært. Men jeg synes, vi havde en god attitude, siger anføreren.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med at tabte 3-0, men Nordenskov lagde et sindsygt servetryk. Det gjorde at vores modtagninger ikke blev så gode, så vi fik aldrig rigtig flow i spillet. De var også hurtige i blokken, men alligevel var vi godt med - selv om vi ikke spillede overvældende godt.

Nu har VK Vestsjælland halvanden uge til at forberede sig til næste kamp. Den er fastsat til torsdag 31. oktober på hjemmebane mod Middelfart.

Inden da skal Kalle Madsen og Oliver Pihl dog i aktion med U19-landsholdet.