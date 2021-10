VK Vestsjælland seks nye spillere til denne sæsons volleyliga. Fra venstre Oliver Rydahl, Jackson Gilbert, Franco Drago, Morten Samer, Emil Blankholm og Joshua Huntley. De to sidstnævnte samt Rydahl var dog ikke med i fredagens premiere mod Marienlyst-Fortuna. Foto: John Ringstrøm Foto: John Ringstrøm

VKV i premierenederlag

Sport Sjællandske - 01. oktober 2021 kl. 22:12 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Fynske Marienlyst-Fortuna kom til Korsør-hallen fredag aften med en sejr i bagagen, da de allerede mandag indledte den nye ligasæson med en hjemmesejr på 3-0 over Hvidovre.

Fynboerne fulgte den også op med sæsonens første udesejr og understregede dermed deres kandidatur til medaljer i denne sæson, da de vandt 3-1.

VK Vestsjælland vil også gerne have medaljer og viste også virkelig gode takter i kampens start.

Værterne startede som lyn og torden og ikke mindst deres nye udlændinge, brasilianske Franco Drago og amerikanske Jackson Gilbert, viste stort potentiale. Drago var et monster ved nettet og smashede og blokerede flere point hjem i første sæt, som blev vundet 25-14.

Cirka midtvejs i 2. sæt var hjemmeholdet stadig på sejrskurs med en 11-8-føring, men fynboerne slog tilbage og vandt sættet 25-23.

Det var åbenbart starten til enden for vestsjællænderne, da Marienlyst-Fortuna - med de to tidligere VKV-spillere Joachim Hesselholt og Adam Hakizimfura - tog de to næste sæt 25-22 og 25-16.

En af vestsjællændernes profiler, sidste års "unge spiller" i dansk volley Kalle Madsen, tror dog stadig på en god sæson.

- Jeg forventer selvfølgelig, at vi vinder - også det hele. Det er måske for meget at sige, at jeg forventer det, men jeg håber. De andre sæsoner har jeg holdt mig lidt tilbage med mål og har sagt, at det er fint, hvis vi ender i midten. Det gjorde vi jo også i sidste sæson (femteplads, red.), men nu har jeg en følelse af, at vi er nødt til at nå toppen, siger Kalle Madsen, der siger sådan af flere grunde.

- Selve setuppet er mere professionelt i år. På trænersiden har Rolf (Meegdes, red.) udviklet sig sygt meget i sidste sæson, og så er vi godt stillet. Vi har fået to nye gode spillere i Jackson og Franco, som jeg bestemt også tænker, at de må kunne levere noget. Jeg havde egentlig mine tvivl, om de kom, og gjorde de ikke det, ville det betyde, at vores hold ville lægge i bunden. Men nu, hvor de er kommet, kan man bare mærke, at der er lagt niveauer på, konstaterer Kalle Madsen.

Den unge spiller vil også selv gøre alt for at få en god sæson.

- Der er ingen tvivl om, at det også bliver en scene for mig. Jeg skal gøre mig bemærket for at bibeholde min plads på landsholdet, så det er en kæmpe motivationsfaktor for mig alene. Og så at vinde er selvfølgelig også en motivation. Jeg har også lyst til at vinde flere priser. I år går jeg efter "årets kant", det er mine personlige må, konstaterer Madsen, der også op et tidspunkt gerne vil følge i storebror Oskars fodspor og finde et udlandseventyr.

- Jeg er færdig med gymnasiet til sommer og jeg vil gerne sige, at udlandet har stor interesse for mig, og det vil være en kæmpe drengedrøm for mig, hvis jeg får lov til det. Det vil være virkelig fedt.