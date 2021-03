Clara Windeleff og VK Vestsjælland-spillerne skal i den grad finde noget stabilitet, hvis man skal sikre sig en historisk plads i DM-finalerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

VKV har ryggen mod muren

Sport Sjællandske - 14. marts 2021 kl. 21:33 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

VK Vestsjælland volleykvinder er tvunget til at vinde to kampe på stribe mod Gentofte, hvis man vil booke billet til DM-finalen. Det står klart, efter Gentofte vandt den tredje semifinale kamp i bedst af fem-serien.

Kampen blev vundet 3-1 i sæt af københavnerne, og det var på mange måder en oplevelse, som VK Vestsjællands træner Jovan Sajnberger følte, at han havde været vidne til før.

- På mange måder minder det her nederlag om det nederlag, som oplevede for en uge siden. Der er nogle klare lighedspunkter. Blandt andet var vi for dårlige i vores servemodtagninger. Det gjorde det svært for os at skabe gode angrebsmuligheder, siger Jovan Sajnberger.

Første sæt virkede på forunderlig vis som en naturlig fortsættelse af den seneste DM-semifinale mellem de to klubber. I den anden kamp havde VK Vestsjælland vendt et truende nederlag til sejr efter fem sæt. Spillet fra den kamp var også gældende i første sæt af søndagens kamp.

- Vi havde meget godt styr på kampen i første sæt. Vi var det bedste hold i det sæt, men så gik det galt med servemodtagningerne i andet og tredje sæt. Jeg har ikke fået set kampen igen på video, så jeg kan ikke helt præcist sige, hvad der gik galt, men fornemmelsen er, at det var vores servemodtagninger, der var problemet, siger Jovan Sajnberger.

Hvor første sæt var blevet vundet 25-18, så blev andet og tredje sæt tabt med henholdsvis 17-25 og 19-25.

- Vi var ikke for alvor tæt på noget i de to sæt, men det blev bedre i fjerde sæt, som vi førte, til vi nåede 20 point. Så lavede vi en stribe fejl, som blev afgørende. Jeg siger ikke, at vi havde vundet, hvis vi var gået ud i fem sæt, men jeg siger bare, at vi burde have vundet fjerde sæt, siger VK Vestsjælland-træneren.

Så er vi tilbage ved det faktum, at VK Vestsjælland skal vinde to kampe i streg for at stryge i finalen. Trods to nederlag på hjemmebane er Jovan Sajnberger stadig fortrøstningsfuld.

- Vi står stadig med gode muligheder. Hvis vi rammer vores eget niveau, så skal det nok lykkes. Vi har ramt to kampe, hvor vi slet ikke har ramt noget niveau, og i udekampen, som vi vandt, ramte vi noget, der mindede om vores topniveau. Vi skal ud at ramme noget stabilitet, og så må vi se, om ikke det kan være nok for os, for det nytter ikke, at vi enten er helt vildt gode, eller meget dårlige, siger Jovan Sajnberger.

Han har bevaret troen på, at det kan lade sig gøre.

- Det er der ingen tvivl om. Jeg kan fornemme, at stemningen i truppen stadig er god, så jeg tror helt bestemt, at vi kan vende serien og gå videre til finalen, siger Jovan Sajnberger.

VK Vestsjælland-træneren regner med, at man kan rejse sig i torsdagens udekamp i Gentofte.

- Det bør bestemt være en mulighed for os. Det ligger i vores egne hænder, så pigerne skal have renset hovederne. Derfor har de også fået fri fra træning mandag, og så er vi klar til at knokle videre tirsdag, siger Jovan Sajnberger.