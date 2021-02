Se billedserie VK Vestsjællands ligamænd skrev klubhistorie, da det blev til klubbens første seniormedalje med pokalbronzen efter en sikker sejr over Nordenskov. Foto: Simon Ydesen

VK Vestsjælland træder ind i bronzealderen

Sport Sjællandske - 25. februar 2021 kl. 21:40 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

VK Vestjælland kan glæde sig over, at man nu også har vundet en medalje på seniorplan. Det blev en realitet, da man sikrede pokalbronzemedaljen efter en sikker sejr over Nordenskov.

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, at VK Vestsjælland tabte pokalsemifinalen til Middelfart, men Final 4-konceptet fornægter sig ikke, og derfor skal man naturligvis finde en bronzevinder af pokalturneringen.

En kritisk sjæl ville sikkert mene, at det var en tæt på ligegyldig kamp, som dermed skulle udfolde sig mellem VK Vestsjælland og Nordenskov, da de to mandskaber torsdag aften skulle afgøre, hvem der skulle have pokalbronzemedaljer om halsen.

Et hurtigt kig på VK Vestsjællands spillere og ledere afslørede dog, at det forholdt sig lige modsat. Sjældent har tændingen til en torsdagskamp været mere udtalt.

En sejr til VK Vestsjælland ville nemlig sikre klubben sit første sæt seniormedaljer, og det var en mulig milepæl, som havde fået vestsjællænderne helt op at ringe.

Hvert vundet point blev fejret, som var der tale om en total genåbning af samfundet. Reserverne gav den fuld gas på sidelinjen og var en flot vokal afløser for de normalt så medlevende VKV-fans, der var henvist til livestreaming.

Straks fra kampens indledning stod det klart, at VK Vestsjælland havde ramt et betydeligt bedre niveau, end det har været tilfældet i de seneste måneder, hvor spillet i den grad har haltet for Rolf Meegdes tropper.

Glemt var imidlertid de sløje præstationer. De var nemlig blevet afløst af et taktisk godt indstillet og meget inspireret udtryk, der straks betød, at VK Vestsjælland satte sig på kampen.

- Det var ret vigtigt for os, at vi gik ud og fandt det rette spændingsniveau, for vi kom jo ind til den her kamp med en stribe dårlige præstationer, men jeg synes virkelig, at det var et godt niveau, som vi fik vist i den her kamp, siger Rolf Meegdes.

VK Vestsjælland-træneren kunne se sine spillere hive første sæt i hus med cifrene 25-18. En ganske imponerende åbning, der ikke mindst blev understreget af, at Nordenskov på intet tidspunkt i første sæt var i front.

Det fik jyderne lov til at prøve i andet sæt, men halvvejs gennem sættet var det atter VK Vestsjælland, der satte sig i førersædet.

Gode serveserier fra Jordan Darlington og Daniel Gordon viste sig at blive afgørende for, at VK Vestsjælland vandt andet sæt 25-22.

Tredje sæt fik momentvis karakter af ren ekspeditionssag for VK Vestsjælland, der uden større problemer vandt sættet 25-19. Så kunne jublen ellers bryde løs blandt VK Vestsjælland-spillerne, der havde fået videohilsner fra fans inden kampen for at sætte dem ekstra op.

- Det kan godt være, at det kun er en bronzemedalje, vi har vundet i en final 4, men det er stadig noget, der betyder meget for klubben. Vi har jo en række ungdomstitler, men nu har vi en seniormedalje, og det er stort for klubben, siger Rolf Meegdes.

Blandt medaljemodtagerne var klubikonet Kim Buchwald, der i øvrigt spillede en flot kamp som libero. Han er heller ikke i tvivl om, at torsdagens medalje er en milepæl for den vestsjællandske volleyklub.

- Det her er stort for os. Også fordi vi har tabt seks-syv kampe i træk. I dag spillede vi en virkelig fin kamp, og så blev vi hjulpet lidt på vej af, at Nordenskov manglede en af deres spillere fra startopstillingen. Når det er sagt, så er det bare skønt, at vi nu også har vundet en medalje på seniorplan, siger Kim Buchwald.