VK Vestsjælland snupper stortalent

Ud over at være en dygtig indendørsspiller, er den 184 centimeter høje teenager nemlig også stærk i beachvolley, hvor hun er udtaget til EM for både U20 og U22 i løbet af efteråret.

- Da mit tidligere hold trak sig fra Volleyligaen, skulle jeg søge andre muligheder, for at kunne videreudvikle mig som spiller. Mit valg er faldet på VK Vestsjælland, som jeg glæder mig rigtig meget til at spille for i den kommende sæson. Her får jeg muligheden for at kombinere ligavolley og samtidig også tilgodese beachvolley, hvilket jeg er meget taknemmelig for, siger Clara Windeleff, der i øvrigt vandt weekendens beach-stævne i Kolding sammen med Sofia Nørager Bisgaard.