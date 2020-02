VK Vestsjælland i slutspil

Men her kørte det ikke rigtig for gæsterne, der fulgte med til 18-16 til Ishøj, før værterne igen trak fra og sikrede sig sættet.

- Vi missede chancen i fjerde sæt, hvor vi spillede på et lavere niveau, end vi normalt gør. Men jeg tror også, drengene var lidt nervøse. Det var en vigtig kamp, som ville afgøre, om vi skulle spille slutspil eller ende blandt de to nederste hold, konstaterer Silvio Villa, der dog glæder sig over, at hans spillere trak sig op ved hårrødderne i femte sæt.