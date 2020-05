VK Vestsjælland henter altmuligkvinde

- Jeg har fuldt Sofija længe, så jeg er meget glad for, at det nu er lykkedes at hente hende til klubben, siger VK Vestsjællands træner Jovan Sajnberger i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til at komme til Danmark og møde mine nye klubkammerater i VK Vestsjælland. Som spiller er jeg indstillet på at arbejde virkelig hårdt i den kommende sæson og hjælpe klubben med at tage endnu et skridt fremad. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at vi kan komme til at spille med i toppen af Volleyligaen, siger Sofija Richlieva.