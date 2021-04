VK Vestsjælland bliver femmer

Trods et nederlag på 2-3 i sæt til ASV Elite fredag aften lykkedes det VK Vestsjællands mænd at slutte på femtepladsen i volleyligaen.

Vestsjællænderne skulle blot bruge to sæt, da de dermed ikke kan hentes af de tre øvrige hold i slutspillet, og de to sæt blev vundet allerede som de to første i kampen i Aarhus.