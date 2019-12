Viktor Anker er lige nu usikker på, hvad fremtiden skal bringe, men hvis ikke fodboldfremtiden ligger i Hvidovre, så skal han finde en ny klub på et lignende niveau. Foto: Simon Ydesen

Uvished præger julen hos Anker

Sport Sjællandske - 13. december 2019 kl. 06:53 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har prøvet det før, så det er ikke en decideret angstfremkaldende situation for Viktor Anker, at han om få uger står uden job. Fodboldmålmanden fra Næstved har senest gjort sig hos Hvidovres 1. divisionshold, men det var på en kontrakt, der står til udløb, når 2019 bliver til 2020.

Nu er han sendt på juleferie med en besked om, at klubben har været tilfreds med ham, men der er endnu ikke dumpet noget nyt kontrakttilbud ind i indbakken hos Viktor Ankers agent.

- Hvidovre har som udgangspunkt været godt tilfreds med mig. Jeg har også fået fem kampe, hvilket er meget godt, når jeg kun var hentet ind som gardering. Personligt synes jeg, at det er gået godt i de fem kampe, men det er jo min egen mening, siger Viktor Anker, der godt ved, at det næppe er hans egen vurdering, der kommer til at tælle i forbindelse med en eventuel kontraktforlængelse med Hvidovre.

- Klubben har to andre målmænd, og de vil nok ikke have en tredje keeper på kontrakt, så hvis jeg skal fortsætte i klubben, kan det godt tænkes, at de skal af med en af de to andre, og det ved jeg ikke rigtigt noget om, siger Viktor Anker.

Den stor rødblonde keeper, der både har spillet ungdoms og seniorfodbold i Næstved, har stadig ro i maven omkring sin situaion. Han prøvede noget lignende tidligere på året, da han blev enig med FC Helsingør om at ophæve aftalen mellem de to parter. Siden gik Viktor Anker arbejdsløs i nogen tid, inden Hvidovre kom på banen med en kort kontrakt for resten af efteråret. Den står nu til udløb, og derfor er det atter relevant at se sig om efter alternativer.

- Jeg vil som udgangspunkt gerne blive i Hvidovre, men ellers er jeg også åben for det meste. Det vil være min førsteprioritet at finde en klub i 1. division eller på et tilsvarende niveau i udlandet. 2. division i Danmark kan også blive en mulighed, for jeg vil bestemt ikke udelukke noget i min situation, siger Viktor Anker.

Når han stadig går benhårdt efter en klub på 1. divisionsniveau, så skyldes det en klar overbevisning om, at det for nuværende er det rette niveau at fortsætte sin udvikling på.

- Jeg er også åben for at blive reservekeeper i superligaen, hvis den mulighed skulle byde sig, men jeg har lært af mine fejl, og jeg skal ikke til en klub, hvor jeg bliver tredjekeeper. Så vil der ganske enkelt være for langt til spilletid, og hvis jeg kan få noget som i Hvidovre, hvor jeg godt nok var reserve men alligevel fik godt med kampe, så vil det være fint for mig, siger Viktor Anker.